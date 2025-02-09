邱意濃當面抱怨王晶泳衣戲拍蜜桃臀　妒忌晶女郎波濤洶湧震撼效果

香港著名喜劇導演王晶，於個人Youtube頻道《王晶笑看江湖》新一集節目中，攜同兩位新晶女郎邱意濃及解斯童回顧自己歷年作品中以性感形象在沙灘、泳池中捧紅的幾代晶女郎。近年王晶力捧邱意濃與解斯童，其中邱意濃於內地網絡電影《重裝戰警》一場泳池戲份中，身穿黑色性感低胸高叉泳衣、上演出水芙蓉的橋段，形象非常性感誘人，然而邱意濃卻在節目上多番向王晶當面「抱怨」當時的拍攝方法，更表示對另一位晶女郎胡然的同類演出非常妒忌！

王晶於個人Youtube頻道新一集節目中，攜同邱意濃（左）及解斯童（右）兩位晶女郎亮相。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

邱意濃是王晶近年力捧的晶女郎之一。（視覺中國）

邱意濃是王晶近年力捧的晶女郎之一。（視覺中國）

王晶於節目上提到近年拍攝由邱意濃擔任女主角的網絡電影《重裝戰警》期間，邱意濃談到出水芙蓉一幕時表示：「我有一場在泳池走上來，但這個機位卻很刁鑽，放在我後面直接拍我的大屁股！」王晶則笑指：「因為妳的蜜桃臀吸引人嘛！」邱意濃表示在網絡播放期間，觀眾留言的彈幕充斥「臀部」讓自己的美臀從此出名。

邱意濃在節目上當面向王晶撒嬌「抱怨」！（《王晶笑看江湖》節目截圖）

邱意濃於《重裝戰警》裡穿泳衣上陣，相當性感！（《重裝戰警》電影劇照）

邱意濃在《重裝戰警》裡上演出水芙蓉一幕，蜜桃臀相當吸引觀眾目光！（《王晶笑看江湖》節目截圖）

邱意濃在《重裝戰警》裡上演出水芙蓉一幕，蜜桃臀相當吸引觀眾目光！（《王晶笑看江湖》節目截圖）

邱意濃在《重裝戰警》裡上演出水芙蓉一幕，蜜桃臀相當吸引觀眾目光！（《王晶笑看江湖》節目截圖）

及後，王晶提及另一部近年拍攝的網大作品《偷天特務》，晶女郎胡然在劇情中同樣上演出水芙蓉的一幕，便隨即讓邱意濃大感妒忌，再次撒嬌式「抱怨」王晶！邱意濃表示：「其實那場戲我印象蠻深刻，胡然從泳池起來、與我《重裝戰警》其實挺像，但是拍法不一樣！我是從後面拍的是我的屁股，但胡然一拍起來就『哇！波濤洶湧』！」雖然邱意濃似乎妒忌王晶將胡然拍得比自己更具誘惑力，然而亦讚王晶擅長將女演員的身材優點完全呈現。

邱意濃當面向王晶「抱怨」自己被背拍大屁股，胡然則能夠拍出波濤洶湧的效果。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

邱意濃當面向王晶「抱怨」自己被背拍大屁股，胡然則能夠拍出波濤洶湧的效果。（《王晶笑看江湖》節目截圖）