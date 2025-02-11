獨家專訪︱安東尼麥基接棒未感爭議　反問：為何叫我黑人美國隊長

Marvel最新一部超級英雄電影《美國隊長4：勇敢新世界》（Captain America：Brave New World），由「飛隼」安東尼麥基（Anthony Mackie）接棒新任美國隊長，與新任美國總統夏里遜福（Harrison Ford）捲入全球大戰危機，電影將於2月12日搶先美國上映。早前安東尼麥基於迪士尼發布會上，接受《香港01》獨家專訪，分享與夏里遜福合作的榮幸，以及成為美國隊長對他與角色Sam Wilson而言的重大意義。

新任美國隊長安東尼麥基，早前於迪士尼亞太區發布會上，接受《香港01》獨家專訪。（莫匡堯 攝）

荷里活傳奇級演員夏里遜福，於《美國隊長4：勇敢新世界》加入Marvel宇宙，令數代影迷感到非常驚喜，麥基受訪時直認沉迷夏里遜福的作品，屬於童年回憶的重要部分：「我肯定每個在七十年代後出生的人，長大都想成為夏里遜福！《星球大戰》是我最喜歡的電影之一，當時還沒有電影頻道或串流，《星球大戰》在電視重播成為我們的重要節目，沒有人膽敢轉台！《奪寶奇兵》亦一樣，因為印第安納鍾斯角色，令我從小希望成為古生物學家！能夠與他合作、共膳以及相處，是我演藝生涯的重要里程！」

安東尼麥基與首次加盟Marvel宇宙的夏里遜福合作，直言對方為自己的童年偶像！（《美國隊長4：勇敢新世界》電影劇照）

安東尼麥基與首次加盟Marvel宇宙的夏里遜福合作，直言對方為自己的童年偶像！（《美國隊長4：勇敢新世界》電影劇照）

首任美國隊長基斯伊雲斯（Chris Evans）在2011年上映的《美國隊長：復仇者先鋒》裡，為美隊的強壯體格定下令觀眾難忘的標準。麥基接棒成為美國隊長，縱使Sam Wilson沒有超能血清強化，體格上自然不能遜色於前任，麥基笑言開拍前落足功夫操肌：「我吃了許多牛扒與雞胸肉，特意在花園種植許多每日食用的蔬菜！我亦有一班很好的朋友，確保我在身心靈上準備好，經常提醒我『你要去健身，我們陪你一齊訓練！』『要你的體型準備就緒！』好像整個新奧爾良的朋友街坊也陪我迎擊這項挑戰！」

為了打造美國隊長的體格，安東尼麥基在拍攝《美國隊長4：勇敢新世界》前，努力健身操肌！（安東尼麥基IG圖片）

「飛隼」Sam Wilson於《美國隊長2》登場，角色發揮越來越多，在《復仇者聯盟》第三四集後，亦推出《飛隼與寒冬戰士》劇集。早於2018年，安東尼麥基曾與「蜘蛛仔」湯賀蘭同場亮相美國漫畫博覽會，當時湯賀蘭開玩笑指麥基沒有個人主演的Marvel電影，讓麥基大為尷尬，而影片多年來仍在網絡上瘋傳。及至《美國隊長4：勇敢新世界》麥基終於以美隊身份主演個人電影，他笑言其實玩笑沒有說錯，但卻有計劃讓湯賀蘭牢記自己成為Marvel主角：「湯賀蘭當初沒有說錯，的確沒有一部『飛隼電影』，這是一部《美國隊長》電影，非常非常不一樣！我很期待與他一齊到戲院，一邊看電影一邊彈他的頭！（會整蠱他將他放在IMAX第一行嗎？）我會讓他坐在我大腿上，一邊看一邊敲他的頭！」

安東尼麥基笑言會一邊與湯賀蘭看《美國隊長4：勇敢新世界》一邊敲他的頭，要他牢記這個時刻！（莫匡堯 攝）

安東尼麥基曾與湯賀蘭在2018年美國漫畫博覽同台，當時湯賀蘭開玩笑指麥基沒有自己的「飛隼」電影，惹得全場爆笑，影片多年來在網絡上瘋傳。（Getty Images）

安東尼麥基曾與湯賀蘭在2018年美國漫畫博覽同台，當時湯賀蘭開玩笑指麥基沒有自己的「飛隼」電影，惹得全場爆笑，影片多年來在網絡上瘋傳。（Getty Images）

安東尼麥基曾與湯賀蘭在2018年美國漫畫博覽同台，當時湯賀蘭開玩笑指麥基沒有自己的「飛隼」電影，惹得全場爆笑，影片多年來在網絡上瘋傳。（Getty Images）

安東尼麥基接棒成為美國隊長，對非裔美國人來說別具意義，而《飛隼與寒冬戰士》劇情中，亦曾寫實地表達接棒背後的壓力與爭議。然而，麥基自言美國隊長背後的意義，比由誰來飾演擔任更為重要：「沒有人在Steve Rogers做美國隊長時，將他說成『白人美國隊長』，就只是美國隊長，所以我會反問為甚麼有人叫我『黑人美國隊長』？成為美國隊長，其實與種族、背景與信仰無關，最重要是一位愛國者、受身邊的人所愛戴。這是我飾演Sam Wilson期間所學到的道理，因為Sam是一位愛國者之餘，同時是軍人輔導員、軍團的領袖，在任何一部Marvel前作中，Sam都沒有想成為美國隊長的想法與野心，只有在朋友需要時就出現、幫手。」麥基亦強調自己接棒美國隊長，背負代表所有美國人的重要意義：「我同時代表白人、非裔、亞裔美國人，作為黑人與美國隊長，是兩件完全分割的事。」

安東尼麥基接棒美國隊長，對非裔美國人來說意義甚大！（《美國隊長4：勇敢新世界》電影劇照）

安東尼麥基接棒美國隊長，在《飛隼與寒冬戰士》劇情中，亦寫實地表達當中的壓力與爭議。（《美國隊長4：勇敢新世界》電影劇照）

美國隊長與飛隼在過去的Marvel電影中，經常同場亮相、並肩作戰，如今Sam Wilson接棒隊長，意味兩位角色將永不同框，安東尼麥基坦言當年說起「這個盾牌感覺不屬於我」的對白其實相當沉重：「那個盾牌當然很重！而那句對白其實有不同層次與意義：Steve與Sam是朋友亦是戰友，執起盾牌的一刻，仍然有種屬於這位朋友的感覺，不想拿起這個圖騰的原因，是因為意味他們永遠不會並肩作戰。Sam成為美國隊長，其實同時失去了一位朋友，這份犧牲了友情的責任，對Sam來說其實損失遠超過得益。」

美國隊長在多場戰鬥中一直與飛隼並肩作戰。（《美國隊長2》電影劇照）

美國隊長在《復仇者聯盟4：終局之戰》的結尾，在穿越時空歸還無限寶石後，決定重新過自己錯失了的生活。（《復仇者聯盟4：終局之戰》電影劇照）

最後美國隊長將自己的盾牌傳承給飛隼，讓他接任自己的使命。（《復仇者聯盟4：終局之戰》電影劇照）