美國隊長4懶人包︱飛隼、紅巨人來歷起底　超能力竟完勝變形俠醫

Marvel最新一部超級英雄電影《美國隊長4：勇敢新世界》（Captain America：Brave New World），由「飛隼」安東尼麥基（Anthony Mackie）接棒新任美國隊長，與新任美國總統夏里遜福（Harrison Ford）捲入全球大戰危機，電影將於2月12日搶先美國上映。

《美國隊長4：勇敢新世界》將於2月12日搶先美國上映！（《美國隊長4：勇敢新世界》電影劇照）

《美國隊長4：勇敢新世界》早前釋出的預告及劇照中，飛隼接棒成為美國隊長，結合標誌性的盾牌及滑翔翼，讓美國隊長的戰鬥能力大大提升，足以應付海陸空各個戰場；同時新登場的紅巨人（Red Hulk）亦成為觀眾焦點，紛紛對紅巨人的超能力、與變形俠醫的分別深感興趣！以下將為大家送上《美國隊長4：勇敢新世界》懶人包，一文睇清《復仇者聯盟4：終局之戰》後飛隼的發展，以及紅巨人的真正實力！

以下為大家組合《美國隊長4：勇敢新世界》懶人包，一文睇清新美隊實力，以及紅巨人出身來歷！（《美國隊長4：勇敢新世界》電影劇照）

飛隼Sam Wilson

飛隼出身演變

由安東尼麥基飾演的「飛隼」Sam Wilson，於2014年上映的《美國隊長2》（Captain America：The Winter Soldier）首度登場，當時Sam每朝早在華盛頓與美國隊長Steve Rogers一同跑步，一次又一次被美隊跑速超越，因此成為朋友。Sam Wilson從美國空軍滑翔空降部隊退役，在華盛頓擔任退役軍人輔導員，當美隊需要幫忙制服老戰友寒冬戰士時，Sam義不容辭地出手相助，因此成為戰友。

飛隼Sam Wilson在《美國隊長2》裡登場，由朋友慢慢變成戰友！（美國隊長2》電影劇照）

飛隼Sam Wilson在《美國隊長2》裡登場，由朋友慢慢變成戰友！（美國隊長2》電影劇照）

飛隼在《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America：Civil War）發揮空間甚多，先在蘇科維亞協定（Sokovia Accords）爭論中與美國隊長站在同一陣線，及後與寒冬戰士聯手大戰蜘蛛俠尤其令觀眾印象深刻。

飛隼Sam Wilson在蘇科維亞協定爭論中與美國隊長站在同一陣線。（《美國隊長3：英雄內戰》電影劇照）

飛隼Sam Wilson與寒冬戰士在《美國隊長3：英雄內戰》共抗蜘蛛俠的一幕，令觀眾印象深刻！（美國隊長3：英雄內戰》電影劇照）

可惜飛隼在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers：Infinity War）裡戲份較少，最後更塵化退場；在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）裡翻生後，Sam則接棒年老美隊的盾牌，被交託成為美國隊長的責任。

飛隼在《復仇者聯盟3：無限之戰》裡戲份較少，最後更塵化退場。（《復仇者聯盟3：無限之戰》電影劇照）

老美國隊長將盾牌交給飛隼。（《復仇者聯盟4：終局之戰》電影劇照）

老美國隊長將盾牌交給飛隼。（《復仇者聯盟4：終局之戰》電影劇照）

在劇集《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）裡，Sam Wilson一度放棄成為美國隊長的重大責任與壓力，並展開對無政府主義超能組織的調查行動。可惜由政府委任的美國隊長John Walker在行動中接連犯錯，令Sam為了保存美國隊長的精神與名聲，在瓦干達（Wakanda）科技的幫助下打造全新的美國隊長戰甲，結合盾牌與滑翔翼的裝甲，一舉粉碎各暗黑勢力的陰謀，在一眾美國人面前重新彰顯美國隊長的無私精神與威名。

Sam Wilson一度放棄成為美國隊長的重大責任與壓力。（《飛隼與寒冬戰士》劇集劇照）

由政府委任的美國隊長John Walker在行動中接連犯錯。（《飛隼與寒冬戰士》劇集劇照）

Sam Wilson唯有重新接掌盾牌，成為美國隊長。（《飛隼與寒冬戰士》劇集劇照）

Sam Wilson獨力粉碎無政府主義超能人的行動。（《飛隼與寒冬戰士》劇集劇照）

Sam Wilson在一眾美國人面前，證明自己具有成為美國隊長的精神與能力。（《飛隼與寒冬戰士》劇集劇照）

全副武裝由瓦干達加持

在劇集《飛隼與寒冬戰士》結尾，Sam Wilson以全新裝甲登場，滑翔翼及制服以美國隊長標誌性的藍白紅色為主，新形象讓觀眾極為驚喜！當時Sam請寒冬戰士與瓦干達聯絡，拜託他們以汎合金（Vibranium）重新打造滑翔翼，從戰鬥畫面中可見，全新的滑翔翼在速度、堅固度與攻防能力更高，讓Sam的戰鬥力得以大大提升。

Sam Wilson以全新裝甲登場，滑翔翼及制服以美國隊長標誌性的藍白紅色為主。（《飛隼與寒冬戰士》劇照）

及至《美國隊長4：勇敢新世界》的預告及劇照中，Sam成為新美國隊長後，戰鬥能力亦更為誇張，不但能夠輕易在空中攔截導彈、以滑翔翼割開戰機機翼，在空中高速著陸時更能夠將撞擊力儲起、再向周圍的敵人釋放，能力與黑豹的武甲無異！得到瓦干達超先進的科技加持，新美國隊長自然能夠在海陸空打高幾班，就算沒有超能力也能夠與一眾超能人匹敵！

新美國隊長以滑翔翼輕易割開戰機機翼！（《美國隊長4：勇敢新世界》電影劇照）

新美國隊長在空中高速著陸時更能夠將撞擊力儲起、再向周圍的敵人釋放，能力與黑豹的武甲無異！（《美國隊長4：勇敢新世界》電影劇照）

拒絕超能血清靠自身突破極限

Iron Man曾於《復仇者聯盟》與美國隊長爭執時說過：「你一切特別之處只來自一個小瓶子！」貶低美國隊長沒有超能血清的話，就只是一個平凡的軍人。然而美國隊長背後所代表的精神，包含為國家無私的奉獻、身先士卒的勇氣、永不放棄的堅毅以及一顆善良的心，遠超過一瓶超能血清所能夠給予。Sam Wilson在《飛隼與寒冬戰士》中，亦因為與美國隊長並肩作戰多時，深知Steve Rogers的精神價值遠超過超能力，所以拒絕接受超能血清的改造，透過不斷鍛練體格與內心，靠自身突破極限。雖然Sam Wilson沒有超能力，但他繼承Steve Rogers的意志與精神，便足以令他成為稱職的美國隊長。

Sam Wilson拒絕接受超能血清，在裝甲與盾牌之下，他仍然是一位凡人。（《飛隼與寒冬戰士》劇集劇照）

紅巨人Red Hulk

變形俠醫最大宿敵

夏里遜福於《美國隊長4：勇敢新世界》飾演的羅斯總統（Thaddeus Ross），其實是Marvel十多年前最早登場的人物之一，前身為羅斯將軍及國務卿羅斯，最初於2008年電影《變形俠醫》（The Incredible Hulk）由已故演員William Hurt飾演，一直至最後一次在《黑寡婦》裡演出。羅斯將軍一直是變形俠醫的宿敵，多年來致力研究重塑美國隊長的超能血清，實驗失敗後讓變形俠醫誕生，於是設法控制及打敗變形俠醫，最終竟諷刺地讓自己也變成紅巨人。

由William Hurt飾演的羅斯將軍，是MCU最早登場的人物之一！（《變形俠醫》電影劇照）

由William Hurt飾演的羅斯將軍，是MCU最早登場的人物之一！（《變形俠醫》電影劇照）

羅斯以國務卿身份於《復仇者聯盟4：終局之戰》裡短暫登場。（《復仇者聯盟4：終局之戰》電影劇照）

超能力完勝變形俠醫

在漫畫劇情中，M.O.D.O.K吸收變形俠醫身上的射線後，投射到羅斯身上，令他異變成為紅巨人Red Hulk。根據漫畫作者的說法，紅巨人擁有所有變形俠醫的能力，不論力量、復原能力與速度均一模一樣，然而卻同時擁有一切變形俠醫沒有的能力，如清晰的頭腦、策劃戰略的能力以及操作武器等，加上紅巨人隨憤怒程度會令體溫急升，甚至從雙眼發放高溫射線，讓紅巨人在超能力上完勝變形俠醫！

夏里遜福於《美國隊長4：勇敢新世界》加入Marvel宇宙取代William Hurt，成為美國總統兼化身紅巨人！（《美國隊長4：勇敢新世界》預告截圖）

夏里遜福於《美國隊長4：勇敢新世界》加入Marvel宇宙取代William Hurt，成為美國總統兼化身紅巨人！（《美國隊長4：勇敢新世界》預告截圖）

紅巨人擁有所有變形俠醫的能力，不論力量、復元能力與速度均一模一樣！（《美國隊長4：勇敢新世界》預告截圖）

紅巨人隨憤怒程度會令體溫急升，甚至從雙眼發放高溫射線！（《美國隊長4：勇敢新世界》預告截圖）

超能力竟然係「吸星大法」

相比變形俠醫對珈瑪射線的吸收、轉化提升自己力量的能力，紅巨人在珈瑪射線以外更能夠吸收其他能量！紅巨人的超能力幾乎如同「吸星大法」，能夠吸收不同能量形式的攻擊，意味他將會遇強越強！而在漫畫世界中，為了擊敗紅巨人，雷神奇俠需要與變形俠醫、兩大最強復仇者聯手才能成功，可見紅巨人的力量實在強橫無比！