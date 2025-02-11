陳沖首度披露出道前曾遭霸凌　赴美留學求醫一絲不掛被兩醫護性侵

現年61歲的陳沖，曾經飾演《末代皇帝溥儀》（The Last Emperor）、《紅玫瑰與白玫瑰》、《色，戒》等多部中外電影，能夠以流利英語演出電影及電視劇，在國際上知名度甚高。陳沖演而優則導，勤奮學習電影創作及拍攝，曾執導《天浴》等作品，獲得金馬獎「最佳導演」及「最佳改編劇本」獎，成為唯一一位於金馬獎獲封影后與最佳導演的影人。

現年63歲的陳沖，為金馬影后兼最佳導演，亦曾經提名香港電影金像獎「最佳女主角」。（視覺中國）

《末代皇帝溥儀》由尊龍和陳沖主演。（《末代皇帝溥儀》電影劇照）

近日陳沖推出自傳散文《貓魚》，並就作品接受外媒訪問，期間首次公開出道前赴美留學時期，竟曾在校內遭到性侵，成為自己多年來刻意遺忘的恥辱。陳沖於自傳散文中，記述自己19歲便赴美留學，讀書期間一次因為身體泛起紅疹，於是到醫療室求醫，竟因此被兩位駐校男醫生性侵。當時一位男醫生要求陳沖一絲不掛接受檢查，豈料男醫生突然拉開醫療室的布簾，更帶同另一位男醫護進入醫療室，一同觀看她的胴體。

陳沖近日出版自傳散文，並揭露出道前赴美留學期間，曾遭校園性侵。（視覺中國）

多年後，陳沖在電視上得知某名校運動隊醫長期性侵女運動員，幾十年後終於被揭發落網，陳沖才明白自己當年在學校醫療室的經歷亦為性侵，而這段可怕的經歷一直纏繞自己，造成心靈嚴重創傷。陳沖受外媒訪問時表示：「這件事我沒有對任何人說過，不論親人或朋友，事情仿似被自己刻意否定，極有意識地去忘記這份恥辱。」

陳沖多年後才意識到當年在醫療室被性侵。（視覺中國）

陳沖坦言在自傳散文裡只想記述初到美國留學的回憶，然而這件經歷卻突然從記憶中浮現：「我發現直到現在也感覺到、看到當時的自己，在慌亂之下沒有刻意記住的事，突然清晰地浮現出來。」陳沖表示這次是一生中第一次記述、第一次面對當年那份被塵封的傷痕。