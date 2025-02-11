紅豆｜任達華鄧麗欣演潮汕父女　設糖水店場景跟「 Stephy」打卡

由鄧麗欣、任達華主演的電影《紅豆》，今日（11/2）發佈最新宣傳片。故事由九龍城一間舊式糖水舖，展現上一代對人對事的傳統觀念、思想、執着，講述現今女性於面對愛情、親情、事業的選擇，如何在小事以至人生大事上取捨決擇。

戲中有不少九龍城的舊舖光景。（《紅豆》劇照）

任達華與鄧麗欣（Stephy）在戲中飾演又愛又恨的潮汕父女，Stephy願意犧牲畢生夢想工作而幫助家業，卻得不到父親讚賞，獲得的只有惡言相向。作為母親角色的龔慈恩為家庭提供無限溫暖，更是平衡家庭的重要角色，若然缺失家庭將有翻天覆地轉變。現今幸福代表的年輕兒子魏浚笙（Jeffrey），遭遇家逢突變，如何成長應對。真實的人生就是充滿選擇，是否逃避也得面對。

戲中糖水舖將在真實店舖內重現。（《紅豆》劇照）

由現在至3月15日特別在旺角勝利道Pacific Coffee設置電影中糖水舖張興記場景陳設，當中一比一的鄧麗欣人型紙板、拍攝用的糖水店檯櫈。（電影公司提供）

《紅豆》故事由戲中任達華主理、位於九龍城的舊式糖水店張興記為主軸，當中人與物的情懷、成長、傳承、寄望都在這張興記發生，而電影團隊為了讓觀眾可以親身感受，由現在至3月15日特別在旺角勝利道Pacific Coffee設置電影中糖水舖張興記場景陳設，當中一比一的鄧麗欣人型紙板、拍攝用的糖水店檯櫈，及戲中華哥載著兒時Stephy和Stephy用作送糖水外賣的單車等，一拼可以在這場景找到，可以讓親身到臨的影迷、觀眾一齊打卡拍照留念。