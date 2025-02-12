封神2︱那爾那茜憑鄧嬋玉意外爆紅　原非試鏡演員連演出機會都冇

中國神話動作電影《封神第二部：戰火西岐》為今年賀歲檔期猛片之一，電影由烏爾善執導，黃渤、于適、那爾那茜、陳牧馳、費翔及娜然等主演，電影1月29日大年初一上映至今，全國累積11億2400萬元票房，表現未如外界預期暢旺。雖然《封神第二部：戰火西岐》成績遠低於上集的30億元票房，然而今集飾演鄧嬋玉將軍的女主角那爾那茜，卻意外一戰封神大受觀眾歡迎，成為電影上映以來最大贏家！

《封神第二部：戰火西岐》上映至今，全國累積11億2400萬元票房，表現未如外界預期暢旺。（《封神第二部：戰火西岐》電影劇照）

飾演鄧嬋玉將軍的女主角那爾那茜，卻意外一戰封神大受觀眾歡迎。（《封神第二部：戰火西岐》電影劇照）

飾演鄧嬋玉將軍的女主角那爾那茜，卻意外一戰封神大受觀眾歡迎。（《封神第二部：戰火西岐》電影劇照）

現年35歲的那爾那茜為蒙古族人，從小對表演藝術充滿熱誠。那爾那茜於2008年考入上海戲劇學院表演系，畢業後參演電視劇《借槍》開展演員生涯，及後斷斷續續參演影視劇集作品，一直未被觀眾留意。直至2018年，烏爾善導演開始籌備《封神三部曲》電影，並開設訓練營讓演員學習武術、騎馬與射箭等技能，那爾那茜起初只報名成為訓練營助教，但仍未被選上，然而烏爾善對那爾那茜印象甚深，反而讓她加入演員訓練，讓那爾那茜最後成為《封神第二部：戰火西岐》的女主角！

現年35歲的那爾那茜為蒙古族人，從小對表演藝術充滿熱誠。（那爾那茜IG圖片）

那爾那茜於2008年考入上海戲劇學院表演系，畢業後參演電視劇《借槍》開展演員生涯。（那爾那茜IG圖片）

那爾那茜起初只報名成為《封神三部曲》訓練營助教，但仍未被選上。（那爾那茜IG圖片）

那爾那茜從小熱愛馬術，在《封神》訓練營裡接受騎射訓練，亦比其他演員更快上手，劇組更特意為她預備兩匹專用馬匹，專門讓她接受長達24星期的特訓。在馬術以外，那爾那茜亦努力練習武術、騎射、格鬥、雙刀、打鼓及潛水等多項技能，足以讓她應付劇情中鄧嬋玉的各項高難度特技動作，經過六個月的艱苦訓練，那爾那茜終於被選中主演鄧嬋玉，迎來演藝生涯第一個重要里程角色。

那爾那茜在《封神三部曲》訓練營裡非常認真鍛練騎術。（那爾那茜微博圖片）

那爾那茜在《封神三部曲》訓練營裡非常認真鍛練騎術。（那爾那茜微博圖片）

那爾那茜在《封神三部曲》訓練營裡非常認真鍛練騎術。（那爾那茜微博圖片）

那爾那茜在《封神三部曲》訓練營裡非常認真鍛練騎術。（那爾那茜微博圖片）

那爾那茜在微博上分享了不少拍攝《封神第二部：戰火西岐》的花絮照片。（那爾那茜微博圖片）

那爾那茜在微博上分享了不少拍攝《封神第二部：戰火西岐》的花絮照片。（那爾那茜微博圖片）

那爾那茜在微博上分享了不少拍攝《封神第二部：戰火西岐》的花絮照片。（那爾那茜微博圖片）

那爾那茜在微博上分享了不少拍攝《封神第二部：戰火西岐》的花絮照片。（那爾那茜微博圖片）

那爾那茜在微博上分享了不少拍攝《封神第二部：戰火西岐》的花絮照片。（那爾那茜微博圖片）

那爾那茜在微博上分享了不少拍攝《封神第二部：戰火西岐》的花絮照片。（那爾那茜微博圖片）

那爾那茜在《封神第二部：戰火西岐》裡飾演鄧嬋玉，在馬背上馳騁、舞刀發暗器以及擊鼓領軍自然氣勢十足；換上女裝後，那爾那茜亦展現溫婉甜美的一面，反差之大讓觀眾感受角色的立體面貌，成為全片最令人印象深刻的角色，相信鄧嬋玉的角色面貌，亦將為那爾那茜打開不同影視作品的大門。

鄧嬋玉換上女裝後，亦展現溫婉可人的面貌。（那爾那茜微博圖片）