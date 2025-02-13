2月14情人節｜10部經典本土愛情片　周潤發劉德華陪你愛到入屯門

又到2月14日，一年一度的情人節，要買花訂餐廳的，都應該已經預備好，仲未準備的，有冇打算從電影橋段偷下橋，過番個浪漫情人節。曾經，小品愛情片都是港產片的重要片種，但近廿年香港電影以大製作為主，愛情片變得罕見。現在就同大家重溫由80年代到2020年代，不同世代的十大愛情經典電影，由周潤發、劉德華數到劉俊謙，由紐約愛到入屯門。



《秋天的童話》1987年

情人節仲未買禮物？咁就真係「茶煲」喇！（《秋天的童話》劇照）

真的是經典中的經典，縱使30多年後，仍歷久不衰，發哥與紅姑在紐約上演一場異鄉戀情，不修邊幅的「船頭尺」與任性港女「茶煲」，是大纜都扯唔埋的緣份，縱然二人外型與背景都不合襯，偏偏走在一起卻充滿火花，令人心動又不覺老土，加上開放式的結局，成就這部百看不厭的永恆經典。當然亦不少得有陳百強飾演的富家公子，氣質無人可代替。

重溫Danny在《秋天的童話》的有型演出

+ 10

《天若有情》1990年

華Dee就是經典到，流鼻血都成為「專有技能」。（《天若有情》劇照）

「原諒話也不講半句 此刻生命在凝聚」甚麼是歌與戲合一，《天若有情》就是最佳例子，只要掀起歌曲Intro，大家已經入戲。《天若有情》最叫人感動是一個富家女紆尊降貴，愛上古惑仔華Dee 。一個註定沒結果的感情，卻能排除萬難走在一起，可惜最後都是見血收場，但就是這份缺憾的不圓滿，令這段銀幕戀情，成為經典。

《新不了情》1993年

憑極度催淚的情節，生離死別的遺憾，為電影帶來3千萬票房。（《新不了情》劇照）

主角患絕症這橋段，並非韓劇專利，港產愛情片早在30年前都有這一著。由爾冬陞埶導的《新不了情》，當年大膽起用兩位知名度不高的男女主角劉青雲、袁詠儀擔正，結果憑極度催淚的情節，生離死別的遺憾，為電影帶來3千萬票房、更讓戲中的袁詠儀、秦沛及馮寶寶，同年奪得金像女主角及男女配角獎，而爾冬陞更勇奪最佳導演。

《百分百感覺》1996年

邊個會想做情路上的「牙簽」，被人用來攝時間。（《百分百感覺》劇照）

臨近97的香港最繁榮興盛，那個年代的電影亦特別有時代感，導演馬偉豪改編劉雲傑的同名漫畫作品，劇情基本上跟原著風馬牛不相及，但拍出同樣的有型跟潮味，鄭伊健在無印良品向梁詠琪「抄牌」、鄭秀文跟梁詠琪在百德新街的Pokka Cafe講心事，當年70後男女在談戀愛，都不用擔心上車問題。

《初戀無限Touch》1997年

電影最記得一句對白︰「你喇沙？我喇沙呀！」（《初戀無限Touch》劇照）

短頭髮、眼大大、鼻高高、面尖尖，陳曉東與梁詠琪這對外貌相約的小情人，在電影中愛得死去活來，富家女與屋邨仔，又係身份懸殊的人設，名校與散仔館之隔，靠着一顆真心將兩人拉攏在一起，橋好舊慘得過觀眾接受，那些年沒有iPhone沒有Facebook，沒辦法輕而易舉調查一個人的底蘊，才能發展出如此純過蒸餾水的愛情。

《孤男寡女》2000年

《孤男寡女》成就了許多經典，包括主題曲《感情線上》，仲有劉華與Sammi手上那枝道地綠茶。（《孤男寡女》劇照）

「分叉的感情線，正等你為我蔓延」，《孤男寡女》成就了許多經典，包括主題曲《感情線上》，仲有劉華與Sammi手上那枝道地綠茶，「灰姑娘」式的童話橋段百看不厭，換上21世紀的中環舞台，同樣教觀眾受落，片中更出現「華Dee」揸電單車出場的情節，自己同自己玩fusion，大慨只有劉華這種級數才能做到。

《十二夜》2000年

「嗌親交都係男人錯」男人聽落應該好有共鳴，唔知係咪本住講少啲錯少啲所以經常都會以「唔係」、「嗯」同「哦」做回應呢。（《十二夜》影片截圖）

+ 3

拍拖向來都是人生一大難題，你鍾意的未必鍾意你，鍾意你的你又未必鍾意，愛情要講對象更要講「Timing」，而「Timing」往往就是最重要、最主觀更是最難掌控的一部分。由張栢芝、陳奕迅主演的港產片《十二夜》，轉眼間已20個年頭，當中的對白，20年來都完美演釋出情侶之間由互生情愫，到最後走上分道揚鑣的道路，究竟愛情係「全情投入來愛你，而無論任何天氣」還是「從來未愛你，綿綿」呢？

《志明與春嬌》2010年

一句「我哋又唔係趕時間」，張志明曾經成為一代男神。（《志明與春嬌》劇照）

看過這部電影的部份觀眾，對廣告業都會產生憧憬，過着優哉游哉的中產生活、閒時落樓跟陌生人食煙吹水、開一瓶兩萬元的紅酒都面不改容，志明跟春嬌的故事，其實可解讀成「姣婆遇着脂粉客」，觀眾享受的是電影呈現的生活態度，還有渴望遇上男、女主角之間不負責任的關係，貌似貼地卻又非現實。

《幻愛》2019年

拍完出來不少人發現原來屯門碼頭是個好靚的地方。（電影劇照）

+ 9

《幻愛》由周冠威執導，劉俊謙（Terrance）和蔡思韵（Cecilia）主演，是套以社會議題來包裝的愛情片，講述男主角阿樂是精神分裂症康復者，而蔡思韵則一人分飾兩角，同時是欣欣亦是臨牀心理學研究生葉嵐，「三人」發展出一套「香港式的夢幻愛情故事」。除了愛情、人物地點都十分重要，《幻愛》難得地走入屯門取景，而且取景手法細膩，拍出最美的屯門，令一眾「屯門牛牛」都大為驚喜！

《不日成婚》2021年

陳家樂在戲中飾演的阿佳對結婚充滿恐懼。（《不日成婚》劇照）

《不日成婚》由陳家樂、衛詩雅、岑珈其、楊偲泳、朱栢康、談善言主演，導演是《破‧地獄》的陳茂賢。這是近十年香港甚少贏得迴響的愛情作品。故事講到衛詩雅在好友指導下，認為是時候跟陳家樂成家立室，但男方卻因缺乏信心，暫未有意結婚。女方為了催婚使出渾身解數，希望藉懷孕逼婚，但始終未能成功，卻意外發展出小插曲，令詩雅覺得對方沒有當自己為終生伴侶。隨住導演及詩雅的人氣急升，第三集將準備就緒，大家期待。