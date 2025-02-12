哪吒2｜打入全球影史榜前25名　導演餃子登中國導演榜第3名

春節檔電影《哪吒之魔童鬧海》票房走勢強勁，截止目前上映第15天，累積票房高收逾93億人民幣，更成功打入全球影史票房榜25名之內，相當厲害。而導演餃子（楊宇）的身家亦進帳不少，憑着自己的堅持及努力，成功由窮小子變成名利雙收名導演，絕對是實至名歸。

《哪吒之魔童鬧海》票房走勢強勁。（微博圖片）

《哪吒之魔童鬧海》自上映以來票房及口碑雙收，目前累積票房高收逾93億人民幣，打敗電影《長津湖》成為中國電影票房總榜的第一名。除此之外，《哪》更成功打入全球影史票房榜的第二十四名，是首部進入該排行榜的非荷里活電影，網民們都替國產動畫感到驕傲。

電影聲名大噪走出國際，連帶導演餃子亦被受關注，他更單憑3部作品，截止目前累積總票房收逾141億人民幣，登上中國導演榜的第三名，超越名導演張藝謀及陳凱歌，絕對是後生可畏。

《哪吒之魔童鬧海》截止目前票房逾93億人民幣。（網上圖片）

餃子因電影名利雙收。（微博圖片）

餃子在沒有成名之前，曾有近4年時間沒有收入，在家啃老靠着母親的退休金過活，甚至連最好的同學都看不下去，向他講了一句說話「好自為之吧」，似乎對他當時無業的生活狀態挺失望。但因為對動畫的堅持，令他獲得投資人的賞識，因為他符合投資方兩大標準，第一是窮，第二是窮但依然堅持，而當時窮到甚麼程度，他曾表示：「就裝都裝不出來你有錢。」

餃子被指身家進帳不少。（視覺中國）

如今，憑着堅持創造《哪》作品，令他成為名利雙收的導演。據有報導指出，假若電影票房高達95億人民幣，按這個最終票房計算，影院分帳比例為52.27%，可分得約44億人民幣，而片方分帳比例為39.24%，可分得約33億人民幣，而導演一般能從片方獲得淨利潤為5%-10%分成，如按最低5%比例計算，餃子可獲得1.35億人民幣收入，還有兩間公司持股的股權，再加上周邊商品銷售、網絡版權等額外收益，為他帶來的收益更多，身家進帳不少。