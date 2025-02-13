Hot Spot｜37歲鈴木杏容貌變化驚人　網民慨歎睇足2集都認唔出

由《重啟人生》鬼才編劇「笨蛋節奏」的新作《The Hot Spot》於日前登陸Netflix，劇集以外星人為主題，以獨特視覺呈現三個女人遇上外星人的奇幻又平凡的生活印記，同時探索生活的意義，為忙碌的觀眾帶來心靈療癒的感覺。



《The Hot Spot》播出後，成功打入香港地區排行榜Top 10位置。（IG圖片）

市川實日子飾演單親媽媽，意外發現同事角田晃廣是外星人。（IG圖片）

《The Hot Spot》以富士山吉田市為背景，講述單親媽媽遠藤清美（市川實日子飾）在當地酒店工作期間，在一場意外中發現同事高橋孝介（角田晃廣飾）竟然是外星人，便借助他的超能力破解工作及日常生活的奇難雜症。劇情搞笑又暖心，非常適合下班後回家收看。

劇情搞笑又暖心，暫時播出3集。（IG圖片）

「笨蛋節奏」擅長以獨特視覺將日常生活的瑣碎事情以幽默呈現，同時透過劇情講述各行各業面對的困難，有不少觀眾都大讚有共鳴。不過有網民在threads發文，表示發現演員欄目寫有鈴木杏的名字，但在睇劇期間並沒有見到鈴木杏的蹤影。分享帖文後，有網民指飾演主角好友的葉月就是由鈴木杏飾演，令網民驚訝昔日女神容貌突變，看了兩集都認不出來。

鈴木杏在劇中飾演女主角好友葉月。（劇照）

有網民直言完全認不出鈴木杏。（劇照）

現年37歲的鈴木杏在2005年電影《頭文字D》中飾演拓海（周杰倫飾）女友夏樹，青春甜美的樣貌圈粉無數，角色亦深入民心。相隔多年，鈴木杏幾乎已經淡出大銀幕，甚少參與幕前演出，現時更剪了一頭短髮兼走中性風，容貌突變，相比同齡日本女星卻形成極大對比，令不少網民感驚訝。

鈴木杏在2005年電影《頭文字D》中飾演拓海（周杰倫飾）女友夏樹。（電影劇照）

鈴木杏在2005年電影《頭文字D》中飾演拓海（周杰倫飾）女友夏樹。（電影劇照）

鈴木杏在戲中青春甜美的樣貌圈粉無數，角色亦深入民心。（電影劇照）

鈴木杏剪了一頭短髮兼走中性風，令不少網民感驚訝。（IG圖片）

雖然容貌突變，但鈴木杏亦保持著Fit爆身材。（IG圖片）

至今仍是單身的鈴木杏已經離開了五光十色的市區，並搬到農村居住，過著樸實寫意的生活。另外，翻看鈴木杏的IG，她積極向藝術方面發展，更經常分享畫作，並於2023年在東京舉行首個個人畫展。