哪吒之魔童鬧海︱票房近百億入全球影史頭20位　香港將極速上映

內地剛破97億人民幣票房及創下多個內地票房紀錄、目前唯一一套非荷里活電影進佔全球影史票房榜頭二十位的電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》），由餃子執導，可可豆動畫及光綫彩條屋影業出品，是2019年上映獲得50億票房奇迹《哪吒之魔童降世》（《哪吒1》）原班人馬的延續作品，內地自大年初一上映至今已不斷打破內地影史票房成績，無論票房或口碑都難以令人望及！隨之而來亦令人關心《哪吒2》於各地上映日子，而今日香港終於迎來好消息！電影將由東方影業、洲立影片、銀都機構及英皇電影聯手於港澳發行，期望能於最快的日子將電影帶到給香港觀眾欣賞！

《哪吒之魔童鬧海》剛於內地破97億人民幣票房，進佔全球影史票房榜頭二十位！（《哪吒之魔童鬧海》電影劇照）

今天光綫及東方影業宣佈香港將由東方影業、洲立影片、銀都機構及英皇電影於香港及澳門發行《哪吒2》，而這四家發行公司旗下院線Cinema City、MCL、影藝及英皇戲院亦將會聯手合作，務求將這部優秀電影盡快帶給港澳觀眾於戲院欣賞！對於這次能發行《哪吒2》，東方影業主席黃百鳴表示非常榮幸：「東方影業與光綫已合作多年，這次能夠再與光綫合作，並將一部這麼優秀的中國動畫電影帶入港澳市場，讓觀眾能於戲院親身欣賞，感到十分榮幸！」

《哪吒之魔童鬧海》將於香港發行，觀眾好快有得睇！（《哪吒之魔童鬧海》劇照）

《哪吒2》由導演餃子與來自全國近140個團隊、超過4000位動畫人鼎力合作，歷時五年製作，將中國動畫電影創作帶向新高峰。電影延續了《哪吒1》的喜劇風格，角色數量更是《哪吒1》的三倍，而特效鏡頭數量更已超越《哪吒1》的全片鏡頭總數！《哪吒2》於大年初一上映已哄動全國，以銳不可擋的氣勢成票房冠軍外，亦不斷打破內地票房紀錄，至今已獲得超過97億人民幣票房，朝著破100億票房進發！而其票房成績亦上升至國際層面，成為唯一一套非荷里活電影進佔全球影史頭二十位！隨著電影於內地現象級的程度，與及國際間其他地方陸續上映，其全球票房位置將會持續提升！

《哪吒2》由導演餃子與來自全國近140個團隊、超過4000位動畫人鼎力合作，歷時五年製作，將中國動畫電影創作帶向新高峰。（《哪吒之魔童鬧海》電影劇照）

《哪吒之魔童鬧海》港澳映期待定，敬請密切留意東方影業、洲立影片、銀都機構及英皇電影官方社交平台公佈消息。