【蜘蛛俠跳入蜘蛛宇宙】Stan Lee現身唔止一幕　感人對白搞喊觀眾

正在上映的動畫《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Into the Spider-Verse），講述來自不同時空的6位蜘蛛俠聯手對付壞人，有口皆碑不輸真人版電影。

幾乎所有Marvel電影都會有已故始創人Stan Lee客串演出，而在《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》仲不止一幕，更少有地有多句對白，有觀眾睇到Marvel之父再次登場，不禁眼濕濕。

Stan Lee在《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》化身服裝店老闆，仲唔止出現一次。（電影公司提供）

《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》講述6位來自不同時空的蜘蛛俠走在一起拯救世界。

Stan Lee早前因病離世，令一眾Marvel粉絲傷心不已，而《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》的創作團隊為紀念他，在電影中特別安排多場Stan Lee「客串」畫面，第一次現身是蜘蛛俠Peter Parker死後，男主角Miles到服裝店購買蜘蛛俠裝，而店主正是Stan Lee，兩人的對話仲有「洋蔥」。

Stan Lee：「我會想念他（Peter Parker）。」 Miles： 「係。」 Stan Lee：「我們好熟。」 Miles： 「如果不合身可以退貨嗎？」 Stan Lee：「會合身的, 總有一日。」（It always fits, eventually）

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「我會想念他」與「我們好熟」正正說出Stan Lee與其創作的蜘蛛俠的親密關係，之前曾有報導指Stan Lee生前最不捨的角色正是蜘蛛俠，難怪觀眾睇到呢一幕都覺得傷感。此外，Stan Lee在《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》仲有其他戲份，隨時會在大街上出現，各位記得落足眼力捕實。