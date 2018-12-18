【跳入蜘蛛宇宙】「蜘豬俠」唔係豬？　揭開Spider-Ham身世之謎

Sony Pictures憋了好幾年的蜘蛛怨氣，似乎要在《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》（《Spider-Man: Into the Spider-Verse》） 裡一次爆發：來自平行宇宙的蜘蛛俠們，通通一起擠進了Miles Morales的宇宙裡，而Miles自己也是一位新人蜘蛛俠。

當然，隨著《毒魔》（《Venom》） 在票房上的肆虐──目前仍然在美國票房上屹立不倒──Sony的蜘蛛大軍已證明了前途大好，那麼，我們當然不介意再多幾隻小蜘蛛對吧？但在《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》裡，除了Miles與我們熟悉的Peter Parker之外，還有四位新蜘蛛俠，讓我們來解開這團色彩繽紛的蜘蛛網，看看他們的底細。

《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》（電影截圖）

誰是「蜘豬俠」？

我們先從最匪夷所思的豬……不，蜘豬俠 （Spider-Ham）／Peter Porker開始。少來了，你是Homer養的豬對吧！不不，蜘豬俠可不是電影版《The Simpsons》裡那隻蜘蛛豬。

事實上，如果談起蜘蛛俠衍生角色，蜘豬俠也許算是元老級角色：早在1983年，蜘豬俠就出現在漫畫裡了，隨後他甚至擁有了自己的漫畫連載《Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham》，可見他受歡迎的程度，已經打嬴了一堆人類配角。但是話說回來，變成蜘豬俠受歡迎當然很好，但是每個蜘蛛俠都有自己的被動物襲擊慘痛回憶，一隻豬是如何被輻射蜘蛛咬到的呢？這個問題一想起來就讓人充滿問號。

「ONE PIG-KNUCKLE SANDWICH COMIN, UP!」蜘豬俠打擊犯罪也不忘惦記美食。（漫畫截圖）

從這點就能看出蜘豬俠的尊貴不凡：他事實上是一隻蜘蛛！被一隻擬人化的輻射豬人咬到了！然後他就慢慢地變形了蜘豬俠！我都不知道我在寫什麼了，這誇張到不行的設定超出了青蛙王子的水準。首先，他可能是第一位被豬咬而變身的蜘蛛俠；他可能是第一位連外型都隨之變化的蜘蛛俠；他可能是第一位本來就是蜘蛛的蜘蛛俠，而他現在是蜘蛛……還是隻豬？還是蜘蛛豬人？

《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》裡的蜘豬俠的外型，與本圖中的舊版已經不太一樣。（網上圖片）

The Spectacular Spider-Ham

蜘豬俠的故事從方方面面諧仿Peter Parker，讓我們從頭開始：小小蜘蛛Peter是科學家May Porker──梅姨收養了Peter Parker──的實驗品，等等，為什麼科學家姓Porker呢……因為她就是一隻豬人！她的志願是發行世界第一台核能動力……吹風機──不只吹出負離子還有放射能。但是你知道的，實驗總會出錯，May Porker博士暴露在大量放射線之下，而因為某個原因，她咬了實驗動物小蜘蛛Peter，讓他變成了……「蜘豬俠」（Spider-Ham）！

悲劇發生的那一刻！（漫畫截圖）

這真是太驚人了！我是一隻有著豬能力的蜘蛛嗎？還是有著豬的力量與蜘蛛敏捷的綜合體？我已經變得比豬或蜘蛛都還要強了……我就是！蜘豬俠！ Peter Porker

Peter Porker覺醒為英雄的那一刻，可能是美漫英雄史上少數讓人激動莫名的偉大時刻。

Marvel史上首位非人類「蜘蛛俠」登上大銀幕，點圖欣賞更多「蜘豬俠」劇照▼

+ 9 + 8 + 7

別以為蜘豬俠可能每天就是吃飽睡而已，成為蜘豬俠的他立刻展開了他的英雄事業，他與「美國貓隊長」（Captain Americat） 一起追查惡黨的陰謀，最後意外導致了「變形俠醫兔兔」（Hulk Bunny） 的誕生。除此之外，他還打擊過想把全世界蔬果變成軍隊的「末日之鴨」（Ducktor Doom）、大怪獸「豬斯拉」（Hog-zilla）、犯罪首腦「金豬王」（KingPig） 等等，沒錯，蜘蛛俠Peter Parker經歷過的冒險與面對過的罪犯，蜘豬俠Peter Porker也一樣通通都遭遇過一輪了，而且一樣地都阻礙了邪惡道路繼續無止盡地延伸。

《Peter Porker, the Spectacular Spider-Ham》：美國貓隊長 （下）、變形俠醫兔兔（右）、Peter Porker（左）、右下角還有「鴨靈騎士」（Goose Rider）……（漫畫封面截圖）

請給我更多Peter Porker！

2015年蜘蛛俠大團聚的跨界漫畫作品《蜘蛛宇宙》（Spider-Verse），號稱「聚集史上所有蜘蛛俠」。那麼當然，80年代的蜘豬俠也跟著回來了，有些亂七八糟的蜘蛛俠登場過後又離開了，但是蜘豬俠繼續像30年前一樣吸引著讀者，他一直待到連載的結局。甚至就在故事結束，所有蜘蛛俠都回到他們各自的宇宙去之後，天涯一匹狼的蜘豬俠可沒有那麼簡單就退場，他又加入了一個保護宇宙的英雄團隊──很明顯地，讀者希望看到更多Peter Porker的冒險。

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+ 19 + 18 + 17

即便是這次的電影版《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》裡，也出現了蜘豬俠，他絕對會以豬的爆發力、蜘蛛感應、還有他的喜感來保護大家。儘管這麼多年來我仍然搞不清楚他是豬還是蜘蛛，但我很清楚地確定，他絕對會是很多人喜歡的新蜘蛛俠……

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