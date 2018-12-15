【水行俠】自爆地獄式操肌法　Jason Momoa最鍾意呢項運動

DC年尾大片《水行俠》由溫子仁執導，Jason Momoa主演，雖然香港方面還有6日才正式上映，不過大陸方面早在7號已經上映，當中有影迷為了快睹新戲，特意去內地搶先睇戲，滿足自己的好奇心！

Jason Momoa一身肌肉當然得來不易。（網上圖片）

扮演水行俠的Jason Momoa除了身高出眾，有1米93之外，他的一身肌肉亦是影迷看得目不轉睛的重點之一！近日有消息指，他公開了自己的「操肌秘法」，採用了獨特的「AR7訓練法」，而這種訓練法卻是利用低重量、低重覆、少休息、多循環的健身方法。

Jason Momoa一星期會訓練5至6次，每次至少2小時，而且為了塑造出明確的肌肉線條，他的訓練主要是複合型訓練，指的是深蹲、硬舉（Deadlift）、仰臥推舉（Bench press）等多關節、多肌肉群參與的動作， 譬如在練大腿、背部、胸部等肌肉時，連帶會訓練到小肌肉群，如：二頭肌和三頭肌等的動作。而以上所提及的動作均對於增加肌肉有很好的效果，而且超強的訓練量令到他的替身一度感到非常崩潰，因為要做身型一致，追進度都追到傻。

就連Jason Momoa的替身跟他的訓練法，都感到非常崩潰！（網上圖片）

就算Jason Momoa的身體滿是紋身，都遮蓋不了他出眾的肌肉線條！（網上圖片）

在AR7的健身模式中，你會感到肌肉快速泵脹，而具體的健康模式大約如下：健身時間約30分鐘；健身組數可設定為7×7+6×6+5×5；休息時間分別為7、6、5秒。例如啞鈴側舉7下、休息7秒、繼續舉7下再休息7秒如此類推，完成7組之後休息1至2分鐘，最後完成整組同體能。然後可以選取另一個動作，繼續練其他部位。

原來Jason Momoa最鍾意攀岩！（影片截圖）

據了解，Jason Momoa對健身舉鐵並不感興趣，比起枯燥乏味的健身室，他更喜歡戶外運動，如：攀岩、踩單車、游泳、衝浪等，其後他的健身教練也根據他的喜好，開發出他喜愛的健身動作，就如攀岩就是他每次健身都必練的動作之一！

另外，很多人都會在健身時以飲食配合，達致更有好的效果，而Jason Momoa在教練的協助下，攝入平均每磅體重1克的蛋白質，每磅體重0.5克的脂肪，其餘就是碳水化合物，牛肉、魚肉、牛油果和飯都是他愛吃的食物。如果想有Jason Momoa的好身材，大家不彷都嘗試挑戰一下！