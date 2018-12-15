【復仇者聯盟4】《奇異博士》古一大師早有預示　化灰都未必死硬

奇異博士可能不是MCU中最受歡迎的角色，卻絕對是最關鍵一角，事關環顧整個宇宙，他可是唯一一個知道可以怎樣扭轉《復仇者聯盟3：無限之戰》敗局的人，可是奇異博士僅僅留下「Tony，沒有其他方法了……」就化灰離場，明知點打爆機，又講啲唔講啲，係咩玩法？不過先不要急着責怪他，因為最近流傳分析指出，化灰的奇異博士根本可能未死，而線索早藏在《奇異博士》獨立電影中。

目前除了導演羅素兄弟，只有奇異博士知《復仇者聯盟4》劇情。（劇照）

只能預知未死的事

Marvel的防劇透招數出神入化，《復仇者聯盟4：Endgame》一日未上映，觀眾一日都不知道真正劇情，不過仍無阻粉絲繼續瘋狂推測。近日就有個新理論在Reddit成為熱話，指其實班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）飾演的奇異博士在《無限之戰》中，並沒有真正死去，但化灰一幕又點解釋，就要有請《奇異博士》古一大師（Ancient One）。

在《奇異博士》獨立電影尾聲，古一跟奇異博士靈魂出竅以「星靈型態（astral form）」對話，她當時提到自己無論怎樣費力窺探未來，也看不到自己死後發生的事，這被解讀為奇異博士的預知能力也有極限，就是不可能看到死後發生的事。

靈魂出竅是奇異博士的超能力之一。（劇照）

所謂的死可能是困在靈魂寶石之中



把同理應用到《無限之戰》中，奇異博士透露看到14,000,605種結局，而當中只有一條路可以行，考慮到古一的說法，如果奇異博士可以預見得到的事，定非在他死後才發生，即在《無限之戰》中他可能只是肉體化灰，用元神出竅的超能力把身體及靈魂分離，他的靈魂有機會被困於量子領域，或更甚──靈魂寶石之中，事關早前導演羅素兄弟就曾確認，戲中魁隆跟童年嘉魔娜（Gamora）在橙色背景中相見一幕，正於處於靈魂寶石之中，曲線證實靈體分離後靈魂可以進入靈魂寶石。

《復仇者聯盟3》呢幕原來正是「取景」於靈魂寶石之中。（劇照）

據《The Hollywood Reporter》報道，《奇異博士》已確認拍攝續集，除了主角班尼迪甘巴貝治之外，飾演得力助手Wong的班尼迪王和飾演奇異博士女友的麗素麥雅當絲（Rachel McAdams）都會回歸演出，對照早前流出的Marvel電影年表，估計《奇異博士2》將於2021年5月上映。Marvel總裁Kevin Feige曾透露續集的時間線將會設定在首集故事的好幾年之後，間接證實不論是復活還是從未真正死去，奇異博士也會在《復仇者聯盟4》戰役中存活下來。