【01包場　葉問外傳︰張天志】張晉八爺現身分享︰今集對手好強

聖誕電影檔來到，在《水行俠》、《大黃蜂》、《無敵破壞王2：打爆互聯網》、《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》圍攻下，香港電影就有《葉問外傳︰張天志》做代表，真的沿襲葉問「我要一個打十個」的風範。 日前，《香港01》與《葉問外傳︰張天志》合辦電影放映及分享會，會後更有主角張晉與導演袁和平（八爺）現身，跟讀者分享拍攝事宜，被問到戲中眾位對手楊紫瓊、Tony Jaa、Dave Bautista邊個最難應付？張晉就分享一個親身經歷。

張晉與袁和平兩位即場教大家擺出詠春姿勢，有戲睇仲即場有夜粥食，抵晒！（陳順禎 攝）

因為《葉問3》，張晉飾演的張天志在戲中甚為搶鏡，於是激發老闆黃百鳴為他開拍獨立電影，並由師父袁和平執導。問到八爺今次有冇加料？「有呀，今次對手更強，楊紫瓊、Tony Jaa，連荷里活的Dave Bautista都請來。」每個對手都有不同特色，Tony Jaa拳腳夠快，楊紫瓊耍刀場面處處露險着，就連摔角手出身的Dave Bautista，由最初不懂如何拍港式動作片，拍到最後都自信滿滿，可見八爺教導有方。

難得袁和平八爺現身，有觀眾都追問點樣幫Tony Jaa同Dave Bautista設計動作。（陳順禎 攝）

在《殺破狼II》合作過的Tony Jaa，再戰一樣無面俾，拳拳到肉。（劇照）

食一記Tony Jaa膝撞

要分享跟三大對手決戰場面，張晉都講到一額汗，事關幾位都真係拳拳到肉，拳拳重！先講Tony Jaa，兩位在《殺破狼II》早有合作，以為拍過易夾好多，點知Jaa哥的拳手依然，連膝撞都一樣咁猛。張晉︰「佢有一下膝撞我之後，我立即叫劇組準備多幾個軟墊給我擋一擋，真的透不到氣啊！」而且Jaa哥的動作太快，快到攝影師要求慢一點。「因為太快拍出來未必好看。」張晉解說。

張晉與Dave決戰，首要刻服對方的高度優勢。（劇照）

Dave 贏身形

不過講到最難對付，都靠來自荷里活，《銀河守護隊》的Dave Bautista。張晉︰「他非常高大，我要重新計算過動作的距離。起初他不習慣半腳功夫，不知打得好不好看，但當我們給他看play back後，見打得這麼漂亮，自信心便來，於是拳愈出愈快愈重，我都好驚，因為他拳頭這麼大，打中都幾大件事。」

至於去到楊紫瓊，拳腳功夫冇問題，但因為有一幕要瓊姐拿起大刀對戰，還要削走他的頭髮。張晉︰「刀鋒不夠貼，出來效果不好看，但太貼又會連我的頭皮都削掉，所以都好驚。」雖然過程險象橫生，但張晉和八爺都拍得非常開心，更開心是現場觀眾不斷大讚好看，令兩位非常滿意。

張晉大讚戲中每位對手都好打得，不過最難克服的反而係畏高。（陳順禎 攝）