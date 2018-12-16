【霸王別姬25周年】22分鐘訪問片首曝光　張國榮：我不想做程蝶衣

1993年上映的《霸王別姬》獲得康城影展金棕櫚大獎及金球獎最佳外語片，令導演陳凱歌蜚聲國際，亦是「哥哥」張國榮演藝生涯上一個重要里程碑。 《霸王別姬》日前於台灣舉行25周年數碼修復版重映，一段長達22分鐘從未曝光的幕後花絮亦隨之公開，片中哥哥大談拍攝點滴，透露他跟飾演的「程蝶衣」很不同，但他非常愛演這個角色：「我喜歡演一些比較悲劇人物」。

《霸王別姬》不僅是張國榮的代表作，亦是華語電影中最具影響力的作品之一。

張國榮一生拍過50多部電影，《霸王別姬》稱得上是他的代表作之一，他將「程蝶衣」一角由文字轉化成真實，由造型、舉止，以至一個做手、身段，或只是一個眼神，都充滿質感。隨著《霸王別姬》在台灣重映，一段集合三大主演哥哥、張豐毅及鞏俐，以及導演陳凱歌的幕後訪談花絮亦隨之曝光。

這段從未曝光訪談片段，隨著《霸王別姬》重映而曝光，他如此形容角色：「程蝶衣是一個比較自戀，在舞台上是極度的自信，跟自我的一個人物，性格方面，也是一個悲劇人物，他最滿足的時候就是在台上，在表演京劇，跟他的師哥一起，扮演《霸王別姬》的時候，才是他一生最光輝的時候」。（影片截圖）

「我不希望做程蝶衣，我本人不希望做他，老實講我比他幸福太多，可是我非常愛演這一個角色，因為我自己喜歡演一些比較悲劇人物」，片段中哥哥滿面笑容地談起角色及拍攝過程，他對程蝶衣的理解相當透徹，「在感情上他是非常的進取的，還有他是非常的空虛，那種感覺應該，我覺得應該要好好去演繹出來」。

重溫哥哥的精彩演出

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哥哥憶述他在香港某酒店內跟導演陳凱歌第一次見面：「覺得他非常有才華，不是一般普通的導演，不是談論演不演這個角色，而是怎樣演好這個角色」。其實早於1981年，羅啟銳導演欲在香港電台開拍電視劇版《霸王別姬》，並力邀張國榮出演，當年還是偶像歌手的哥哥礙於形象問題，本來答應演出但最後還是被迫放棄。

陳凱歌於訪問片段中透露，拍攝張豐毅被打屁股的場面時，為求真實而大力真打，佩服張豐毅的忍耐力。（影片截圖）

而事隔多年，哥哥終可無任何顧慮下演上「程蝶衣」，他在受訪片段中亦有提及這段舊事：「感謝李碧華，因為她的兩本小說，把我當作她男演員的藍本。這個角色是比較敏感一點，在我當時來說，就是有心無力，我不能接受這個挑戰，因為唱歌的時候，要顧及自己的形象問題，到了現在就不一樣了，因為現在我是比較專業的一個演員，而且我現在已經不再唱歌，我把自己當成一個比較正規的演員，我有這份勇氣接受這個挑戰。」

鞏俐表示，為演好妓女「菊仙」一角而去學習妓女身世，還要學懂一點戲班的事。

雖然退去了偶像包袱，但還是要面對世俗眼光，哥哥表示很感激陳凱歌的鼓勵，「因為我們大家都知道，這部電影是比較敏感一點，因為描寫的是一個同性戀的故事，所以他對我說了一句話，我覺得非常的感動，他說：『現在是92年，不是29年，那所以應該是不會像從前那麼敏感』。」

其他電影精彩場面

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為了《霸王別姬》，哥哥自言吃盡苦頭，他透露剛到北京的時，要專注學習京劇及語言，覺得特別辛苦，「初到北京時，跟北京的京劇朋友們見面，跟他們學京劇，是很高深的學問，他們說我能夠做到螢幕上的程度，已經很不簡單，我覺得非常開心」、「曾經準備了兩位朋友當我的替身，可是後來正式的時候，他們沒有用上，我是非常安慰，我覺得我努力下來的成果就是這樣。」

此外，他亦提到拍攝被批鬥的場面最辛苦，因為拍攝這一幕是已經是初夏，六月份的北京已經頗炎熱，已經差不多到了33度，穿上京劇服裝跪在大火堆前演戲，一演就演了3天。