【水行俠．影評】劇情緊湊明快睇得爽　DC改變戲路明撼Marvel！

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前車可鑑，若DC想扭轉「正義聯盟」系列的悶局，必須改變舊式英雄電影套路，減婆媽、加快節奏、畫面設計要有驚喜、打鬥場面更具功架……當《星戰》也sell「真功夫」之時，「水行俠」Jason Momoa又豈能偷懶？

溫子仁導演的《水行俠》一改DC過往慢熱的節奏，劇情推進加快（劇照）

《水行俠》(Aquaman)劇情其實很老套，私生子、家族恩怨、爭王位的橋段第N次出現，但導演溫子仁顯然志不在此，只用最輕巧的劇情交代故事，不糾纏繁瑣細節，配合明快節奏，令觀眾全無喘息空間(尤其上半場)！電影計算十分精準，集所有賣座元素於一身，以娛樂觀眾和賺取票房作唯一目的。除非你看戲是為了思考「人生的意義」，否則這部定能滿足你需要。導演本可就環保及人與大自然的關係展開更深入討論，因這正是故事綱領「海陸大戰」的關鍵。但又不是看宮崎駿，這麼發人深省幹嗎？

以海洋作背景的電影並不鮮見，而奇幻漂亮的海底世界永遠是重點。溫子仁最破格之處，是把「太空」搬進了深海。一不小心，你以為自己在看Star war！換個角度，人類一向把未知的太空視為無限可能的大千世界，我們幻想異域遠勝於井底下的地球。既然如此，擁有超高科技的古文明七海王國，當然也可像銀河系般璀璨奪目。

女主角Amber Heard同樣是電影內的一大看點（劇照）

除《星戰》feel外，電影巧妙地向不同故事致敬。就如亞特蘭提斯王的皇袍差不多是一件「黃金聖衣」、梅拉公主和水行俠在沙漠尋寶，難免令人聯想到《奪寶奇兵》/《盜墓迷城》。他們坐船被怪魚襲擊，彷彿《與神同行》美國版。還有「侏羅紀」恐龍、《悍戰太平洋》的巨獸、《救參96小時2》的屋頂追逐戲，再順手撈埋旅遊節目……好忙！目不暇給，好看！至於那兩段愛情戲，帶點少女心，不深刻，卻是不錯的點綴，女觀眾buy，男觀眾卻慨嘆：「為何親吻Amber Heard的不是我？！」

撰文：胡世君 Kenneth 愛情．旅遊．性別及文化．貓奴。文化研究/性別研究雙碩士。 著有《澳洲任我行（悉尼、坎培拉、臥龍崗）── 食買玩一本OK》、《打工旅人——工作假期六國誌》、《戀愛不是請客食飯》等。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《水行俠》：近乎滿分的娛樂片​」】

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