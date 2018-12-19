【Pet Pet當家2】火爆兔仔變超級英雄　毛毛隊長明抽蜘蛛俠水

每個主人都想知道毛孩在想什麼，只是未必要靠動物傳心師，原來睇戲一樣得。2016年動畫《Pet Pet當家》在全球大收逾8億美金票房，明年再接再厲推出續集，《Pet Pet當家2》繼續窺探一班寵物的神秘生活，今集不止狗狗Max被送到專治行為失常的動物醫院，展開一連串奇遇，萌爆兔仔「毛毛」（Snowball）亦大變身。

火爆兔仔毛毛在《Pet Pet當家2》變身超級英雄。（網上圖片）

外表可愛但性格火爆的兔仔「毛毛」搶盡風頭，比主角狗狗Max更受歡迎，《Pet Pet當家2》最新短片近日公開，預告今集似乎又會是毛毛的天下，因為牠將變身超級英兔！上集尾聲講到因為被棄養而黑化的毛毛找到新主人Molly，只是牠並未就此收山，由預告片中可見，熱愛超級英雄的Molly為毛毛穿上藍黃戰衣，又改了個新名「毛毛隊長」，跟其他毛公仔同框的畫面相當可愛。

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但主人一出門，毛毛就回復得戚本性，不但七情上面召開英雄大會，又跳出露台耀武揚威，一時擺出超人招牌飛天姿勢，一時又扮蜘蛛俠，還有氣派十足的配樂和抽水口號「能力愈強就愈可愛（With great power comes great adorability）」。