【蝙蝠俠—黑夜之神】小丑鉛筆魔術揭秘　幕後功臣：絕對無特效！

由基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導，基斯頓比爾（Christian Bale）及希夫烈格（Heath Ledger）主演的《蝙蝠俠—黑夜之神》（The Dark Knight）一直被認為最佳超級英雄電影之一。相信影迷對於當年「小丑」希夫烈格的演出，仍然難以忘懷。當時小丑有一幕「鉛筆魔術」（Pencil Trick），至今仍為人津津樂道。十年後，影迷終於有幸了解這個魔術，鏡頭背後的故事。

希夫烈格在《蝙蝠俠—黑夜之神》的演出，相信至今仍令人津津樂道。（劇照）

在戲中飾演被小丑殺死的其中一個黑幫的Charles Jarman早前接受外國傳媒訪問時，重談《蝙蝠俠—黑夜之神》這幕經典。這幕講述小丑召集一群黑幫，相討如何解決蝙蝠俠這問題。當時觀眾看到小丑拿出一支鉛筆，然後把它插在桌子上。他其後詢問在場黑幫人士想不想看他用魔術把這支鉛筆變走，於是他隨手抓起一名黑幫，並把他的頭往桌子上撞。最終，這支鉛筆也如小丑所言，消失得無影無蹤，按理解這支鉛筆已深深插入對方頭顱。當全世界都以為這幕是靠後製技術時，而當時飾演黑幫的Charles Jarman就指出，這幕絕對沒有任何特效。

Charles Jarman（左）就是小丑鉛筆魔術的關鍵人物。（劇照）

「鉛筆魔術」（Pencil Trick）逐格睇 找到破綻嗎？

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他解釋指：「我們以慢速進行了多次練習，目的就是能讓我的右手動作能達致最順暢的狀態去接過鉛筆，當我的身體被壓下去時，我要瞬間拿走鉛筆，這就可以讓我只撞在沒有東西的桌面。」他續指出：「這幕確實有點令人難以應付，因為鉛筆插在桌子上。如果，由於某種原因，我未能及時接到鉛筆，我們就不會有這次對話，或者你們需要通靈板（Ouija board）跟我溝通。」

希夫烈格為了追求完美，當時指出，原來這一幕也是真打。（劇照）

至於最後如何不透過電腦特效都能拍出這一幕呢？Charles Jarman回憶指，當時使用了兩張不同的桌子拍攝，劇組最終花了兩天時間，拍了22次才完成這一幕。十年後，最終大家才知道，「鉛筆魔術」的關鍵，是來自這演員的超快反應。

而《蝙蝠俠—黑夜之神》視覺效果主管Nick Davis也指出，當時基斯杜化路蘭也認為要運用特效才能成事，但Nick Davis卻堅持不想透過特效來呈現這鉛筆魔術：「透過電腦特效來製作鉛筆消失並不困難，是我們用IMAX拍攝電影，而觀眾會在一塊巨大的銀幕上看到此電影。在許可下，我們盡量都不希望使用視覺特效鏡頭，因為有些特效鏡頭是無法重製至IMAX的畫面。」