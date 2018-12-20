【天魔特攻】新版預告有驚喜　暴力兼幽默打造全新Hellboy

由Neil Marshall執導、大衛哈伯（David Harbour）、美娜祖華維茲（Milla Jovovich）及伊恩麥沙尼（Ian McShane）主演的重啟版《天魔特攻：血後的崛起》（Hellboy）終迎來首條預告。除了天魔特攻的雙角造型重現外，反派「血后妮妙」、「超自然調查防禦署」成員，包括天魔特攻養父Trevor Bruttenholm、Ben Daimio上尉及擁有特殊能力的Alice Monaghan等均有在首預告中亮相。從首條預告中可能見到，新版的天魔特攻比舊版多了一份幽默感，而且更加暴力。電影暫定在美國時間明年4月12日上映，但目前香港還沒有上映消息。

由EW率先公布的《天魔特攻：血後的崛起》劇照。（網上圖片）

《天魔特攻》（Hellboy）在2004年首次登上大銀幕，並由奧斯卡金像獎最佳導演吉拿域戴拖路（Guillermo del Toro）；四年後，他帶來續集《天魔特攻之鬼魅兵團》（Hellboy II: The Golden Army）。兩齣《天魔特攻》叫好叫座，當時有指導演吉拿域戴拖路已經計劃「添食」，推出第三部曲，而當時主演Ron Perlman亦已確定續拍。可是，有傳當時資金出現問題，三部曲計劃被逼胎死腹中。所以當時傳出Neil Marshall有意重啟《天魔特攻》時，有部份影迷非常不快。如今，新版首條預告出爐後，相信這些不快將一掃而空。

《天魔特攻：血後的崛起》新增了不少幽默場景，當時有警察向天魔特攻開槍，而他搞笑回應「I am on your side」。（網上擷圖）

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《天魔特攻：血後的崛起》海報。

雖然當時由吉拿域戴拖路執導的《天魔特攻》系列電影獲不俗的評價，票房也相當亮麗。惟當時有影迷咎病電影跟原著漫畫有很大落差。然而，這個相隔十年的重啟版，其首條預告的內容跟原著有著不少相關部份，當中包括超自然調查防禦署（Bureau for Paranormal Research and Defense），天魔特攻未被斬去雙角的造型、Gruagach的閃現及神秘組織Osiris Club等。相信新版《天魔特攻：血後的崛起》更能符合漫畫迷的口味。