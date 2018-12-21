【黑超特警組】首個預告藏10個致敬彩蛋　雷神新槌仔縮水失靈

重啟《黑超特警組》宇宙的《黑超特警組：反轉世界》（Men in Black：International）預計明年上映，主角換上由「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）和「女武神」泰莎湯遜（TessaThompson）主演的新一代年輕探員，電影首回預告近日曝光，雖然冇得睇最佳拍檔韋史密夫（Will Smith）和湯美李鍾斯（Tommy Lee Jones）鬥嘴，但短短兩分多鐘片段已有大量向舊作致敬的彩蛋。

《黑超特警組：反轉世界》將重現外星人和人類共存的世界觀。（影片截圖）

1997年電影《黑超特警組》在全球創下亮眼票房，令J特工和K特工成為影迷心目中的最強特務，戲中一眾外星人和高科技裝備更成為流行文化元素，超過20年後的今天仍備受網民喜愛。明年上映的外傳《黑超特警組：反轉世界》今次將舞台移師至倫敦，基斯咸士禾夫和泰莎湯遜將分飾H特工和M特工，要跟里安尼遜（LiamNeeson）飾演的倫敦總部話事人合作解決黑超特警組史上最大危機。

短片中可見，基斯咸士禾夫和泰莎湯遜齊齊以經典黑西裝和黑超示人，雖然換上新車和新裝備，又會有新外星人引發新故事，其實片段都藏了不少跟舊作相關的蛛絲馬跡，舊作粉絲一定搵得到。

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