【燒失樂園．影評】角逐奧斯卡最佳外語片　窮人冇權講生存意義？

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生存得像沒有存在過，到底生存根本意義，還只是意義尚未出現？（電影《燒失樂園》劇照）

不要想着這裏有橘子，而是要忘記這裏沒有橘子。 海美

電影一開始，女主角海美這句話，已道出了年輕人追求精神欲望的無力感。忘記，是一種化境，不可能擁有，便要忘記它本身的不存在，或者這樣就可以精神上擁有。

既然不能擁有，就忘記它沒有存在過，順道把自己的欲望也忘記了就可以（電影《燒失樂園》劇照）

《燒失樂園》以三個背景不同的角色人物（鍾秀、海美和Ben）帶出現實的殘酷和社會的不公平，再探究生存的意義。精神欲望，對於兩個主角（鍾秀和海美）而言，簡直是高不可攀。海美在「不存在」中尋找所渴望「有」的，她去了非洲，探究"Little Hunger"和"Great Hunger"的分別，"Little Hunger"「飢餓者」，是指僅想得到生理上溫飽的人，而"Great Hunger"「飢渴者」，是指追求精神上滿足的人。對鍾秀和海美來說，溫飽的生活已經很勉強，何以再奢求精神上的滿足？後來海美在非洲結識了Ben，Ben卻是享有榮華富貴的有錢人，他擁有大屋房車美食，應有盡有。Ben完完全全是"Great Hunger"的那種人。富有奢華的Ben與覺得物質一世都不可攀，只能在掙扎中求存的鍾秀和海美，形成很大的對比。

【編按：內文含劇透】

人生的意義就是尋找「有趣」，如果找不到就用摧毀來得到它（電影《燒失樂園》劇照）

Ben在電影中說過，只要覺得有趣的他都去做，包括他在非洲買了一顆小石頭對海美玩的小玩意、他又會兩個月進行一次他口中所說燒掉溫室的計劃、他對人類的流淚感到有趣，彷彿他沒有真正面對過悲傷。Ben這種「飢渴者」得到了所有，以冷血和摧毀的手法中尋求另一種極度快感。反則，海美吸了大麻脫光衣服在跳"Great hunger"舞那一幕，顯出強烈的對比。海美一無所有，孤獨得追求精神上滿足是多麼奢侈的事情，她吸了大麻後大笑、所謂快樂，卻在大麻的麻醉過後而顯得更悲傷。無論多努力，所追求的永遠只能在幻想中幻滅。人，要忘記這個世界不存在的欲望，才可得到快樂嗎？電影從中帶出社會貧富懸殊的一面，帶出年輕人對未來的無力感。

最寂寞的是，莫過於麻醉後醒過來卻發現手上一無所有（電影《燒失樂園》劇照）

那種無力感，就像海美在非洲看到的夕陽一樣：一開始的夕陽很美麗，由最初的橙色，變成血紅色，再變成紫色藍色，再變成漆黑一片，最後消失至漆黑中卻無力挽留，海美的眼淚不自覺地流出來。她孤獨得感受到自己像夕陽般消失，像沒有存在過一樣地消失。生存或死亡，對海美來說有分別嗎？即使死了，也像沒有存在過。她對生存無力，覺得生命沒有意義。電影中，在鍾秀和海美同事的對話中，提過「女人，在這個世界無法生存。」女人太醜要去整容，但太性感又會招人話柄，女性在韓國社會中難以生存。

把自以為沒有存在意義的東西摧毀很有趣？還只是藉此表現自己相對的強勢證明自己存在感？（電影《燒失樂園》劇照）

海美，像一縷煙般消失了。 Ben

Ben這個角色令人心寒，令我深刻是他那心寒刺骨的笑容。那些被荒癈的溫室，他能夠憑個人意志來決定去留嗎？他一直尋求那種毀滅式的精神滿足，從不合法的嗜好中得到快感。他眼中的海美跟那些荒癈的溫室一樣，在這個世界上生存是多餘的，像燒毀溫室一樣，他把海美「燒失」得不留痕跡，海美就是這樣死掉嗎？

以為自己一無所有的你，很可能就是別人生存的意義（電影《燒失樂園》劇照）

海美的突然失蹤是一個謎。鍾秀尋找海美的同時，也尋找海美說過兒時掉進了的那口井，那口井是否真的存在？還是其實海美只想帶出，海美的生命是鍾秀所救活的，她在井裏抬頭看着上面圓形的天空，等待被救但以為就此死去的時候，就代表海美對人生和生存的無助。也只有見到鍾秀，海美才看到自己的存在。海美的含意是這樣嗎？

夕陽會消失，快感會消失，最親密的人也會消失，有什麼是不會失去的？這電影讓人反思：人，終究是為了什麼而活着呢？《燒失樂園》的絕境，海美吸了大麻後對着夕陽脫光衣服在跳" Great hunger"舞那一幕，讓我想到《絕》這首歌曲裏的歌詞：

曙光全部熄滅 殺掉我影子

我只能獨處 背後全沒有支柱

甚麼叫絕望 抬起眼望望

如今我在你面前呈堂 隨便收看

靈魂被抽乾 殘留着軀幹

從此與未了願同存亡 地老天荒

還不夠絕望 尚可更絕望

留給我日後用來形容前面境況

能夠這樣 謝謝你幫忙

將僅有願望都風光殮葬

推薦電影《燒失樂園》— 改編自村上春樹的短篇小說《燒穀倉》

撰文：Fiona Cinderella 一名熱愛文字的80後，喜歡研究哲學，興趣是寫作、繪畫、攝影和彈鋼琴。希望寫出感動人心的文字，以心寫心，以生命影響生命。那怕力量是多麼的微弱，用文字照亮他人的路，是我熱愛寫作的理由。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《燒失樂園 — 海美，你在哪裡？》」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）