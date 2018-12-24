《鐵血戰士聖誕特別篇》斬到聖誕老人一頸血　血腥程度直逼三級片

鐵血戰士（Predator）在全新的聖誕短片裡與聖誕老人正面交鋒！這部《鐵血戰士聖誕特別篇》（《The Predator | Holiday Special》）致敬鐵血戰士電影，重現許多經典橋段——

陽剛的男子氣概、遭到剝皮的屍體、格林機槍（Gatling gun）以及大量的血腥畫面，鐵血戰士最後甚至還送了一顆「彩蛋」。原來這部影片是為了宣傳《鐵血戰士：血獸進化》家用DVD以及藍光版上市。雖然電影今年上映後得到的評價相當兩極，但這部短片在佳節即將來臨之際卻讓粉絲們會心一笑。

《鐵血戰士特別篇》血腥程度直逼三級片？點圖看清聖誕老人被追殺過程▼

+ 11 + 10 + 9

《鐵血戰士：血獸進化》（《The Predator》）由《鐵甲奇俠3》（《Iron Man 3》）導演Shane Black編劇與執導，劇情講述一群遭到放逐的士兵們在郊區中對抗經過生化改造的鐵血戰士。導演Shane Black為本片所賦予的優秀角色與對白成為這部系列新作的亮點之一，但電影整體反應卻不如預期。

Shane Black憑《鐵甲奇俠3》打響名堂，點圖重溫電影精彩劇照▼

+ 5 + 4 + 3

《鐵血戰士：血獸進化》的票房失利，代表之後的續集計畫可能面臨擱置。不過20th Century Fox依然希望能以某些方式來慰藉一下粉絲們，粉絲在風格歡樂的短片可以看到鐵血戰士前往北極獵殺聖誕老人和他的馴鹿們，而這群馴鹿也不是好惹的，牠們都拿起了突擊步槍或是徒手與鐵血戰士展開廝殺。

無論是《鐵血戰士》或是《異形》（《Alien》）的版權不久之後都將會落在迪士尼的手中，雖然有傳聞指出《異形》將會在某個串流平台上推出電視影集系列，但這系列目前暫時沒有推出電影新作的計畫。迪士尼目前可能將會暫時繼續把重點放在一些闔家觀賞的IP上，而這也代表了分級為限制級（R）的《鐵血戰士》與《異形》系列可能暫時不會在大銀幕上繼續發展了。

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