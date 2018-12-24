湯漢斯快餐店開餐遭粉絲野生捕獲　窩心舉動網上瘋傳

湯漢斯上週五到加州一家快餐店用膳時，為店舖顧客及鄰近居民提前送上聖誕禮物。事後不少人在社交網站上載與影帝的合照，此舉旋即引來不少網民的羨慕，同時也大讚湯漢斯完全沒有明星架子，不少網友留言指他是最棒的。

湯漢斯在Drive-thru買飲料時，已有影迷認得出他，並隨即拿起手機拍照。（網上擷圖）

62歲的奧斯卡影帝湯漢斯（Tom Hanks）一向平易近人，近日他在美國時間上週五與妻子Rita Wilson到一間位於南加州方塔納的連鎖快餐店In-N-Out漢堡買午餐時，被店內顧客認出。於是他索性為他們提前送上聖誕禮物，除了與店內職員及顧客閒聊外，還拿起手機與他們自拍。最後，他還自掏腰包請大家吃午餐。不少幸運兒事後紛紛上載與影帝的合照，網友見狀直言非常妒忌，同時大讚湯漢斯的舉動非常窩心。其中一位幸運兒Meghan向外國傳媒《E! News》表示：「他真的很善良，為人風趣，與大家交談及自拍，並祝福在場人士聖誕快樂。」

湯漢斯平易近人，與在場民眾閒聊及握手。（網上擷圖）

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湯漢斯和Rita Wilson的出現令附近居民相當興奮。雖然這快餐店位於前往棕櫚泉、約書亞樹國家公園等熱門度假勝地的路上，所以絕少明星會到臨此地。當得知影帝湯漢斯偕妻子到來後，該城市的Facebook「City of Fontana, CA - City Government」專頁，隨即發布了相關消息，表示歡迎湯漢斯來到方塔納，並邀請他再次到訪。