【救韓大時代】重現97金融風暴血與淚　網民：想起爸爸破產爆喊

1997年的金融風暴令到亞洲各國的經濟受到嚴重打擊，當時韓國政府不得不向國際貨幣基金組織求援，才得以控制危機。近日在韓國上映的電影《救韓大時代》改編自真實歷史事件，由崔國熙執導，雲集韓國影壇頂尖演員陣容，包括韓國天后《解碼追兇》的金惠秀、港人熟悉的男神劉亞仁、許峻豪、趙宇鎮，聯同法國演技派演員雲遜卡素，重現1997年動魄驚心的金融危機故事。

劉亞仁眼見有危就有機，辭去財經顧問一職，望博盡吸金！（劇照）

《救韓大時代》講述1997年亞洲金融風暴期間發生在南韓的故事。在危機面前，不同人作出了不同的抉擇，飾演財經顧問的劉亞仁眼看處處都有金融危機的信號，果斷辭職，下定決心在國家破產的危機中進行投資，漸漸吸引了不少投資者，從而趁機致富，實行富貴險中求；也有飾演小工廠社長的許峻豪，跟大型百貨商店進行交易，夢想着過樸素的幸福，盡力於風暴之中力保家園和生計，拼命去生存；再者，當然少不了為此竭力阻止危機發生的金惠秀，她在戲中飾演貨幣政策經理，面對距離南韓破產只剩一星期，甚樣才能抵擋得住國家的最大危機呢？

當年南韓經濟動盪，終不得不向IMF求助，雖然此舉被視為「國恥」，但當年國民齊心救國，發起捐金救國運動，還政府變賣還債，在短短的4個月內募集得20多億美元。

金惠秀則飾演竭力救國的貨幣政策經理。（劇照）

早前劉亞仁大讚電影劇本精彩：「我看劇本時被故事深深吸引，情節發展看得我又生氣、又激動，真的十分有趣！雖是1997年的故事，但相信定能引起觀眾共鳴。」而金惠秀表示回憶起當年的金融風暴，她雖猶有餘悸，卻也難忘國民的團結：「當時真的感到很無助，獻金運動令我印象深刻。當時政府向國民募捐救國，全國上下一呼百應，齊心把錢捐給國家，回想起也很感動。」另外也有韓國網民表示「看電影時，想起破產的爸爸都心痛得哭出來了。」《救韓大時代》是首部探討韓國史上最惡劣的金融危機的韓國電影，真實呈現出1997年的韓國社會，電影將於1月17日在港上映！

有韓國網民看完戲表示想起爸爸在IMF中破產哭了很久。（劇照）