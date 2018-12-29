【水行俠】俄羅斯漁夫專捉「深海怪獸」變網紅　怪魚圖鑑勁嚇人

《水行俠》於12月20日上映，相信各位超級英雄fans都已入場觀賞。當中最精彩的，除了水行俠的打鬥場面，又或是一身健碩肌肉外，就是在電影預告片中由水行俠駕馭着，壓軸出場的深海守護神Karathen。雖然現實世界中Karathen並不存在（或者尚未被發現），不過深海魚類的外貌也同樣特別。俄羅斯一位漁夫（Роман Федорцов／Roman Fedortsov）亦常在個人Instagram上，張貼出各種捕魚時撈獲的深海魚照片，某些漁獲的外形更與《水行俠》中Karathen有幾分相似。

《水行俠》應該好多人都睇過。（資料圖片）

《水行俠》預告片都見到呢隻叫Karathen嘅深海守護神。（網上圖片）

皺鰓鯊。（IG圖片）

據知，這位俄羅斯漁夫經常到俄羅斯最西北方的莫曼斯克（Murmansk）捕魚，同時莫曼斯克亦是北極圈唯一的不凍港。據外媒《NowThis》與《Culture Trip》報導，這位俄羅斯漁夫雖然主撈鱈魚、鯖魚與大比目魚，但還是會意外地撈獲不少罕見的深海生物。其實他在IG上貼出的深海生物多來自海平面以下200至1000公尺深的微光層（Twilight Zone）。由於這個深度的海水溫差、壓力與水面差距很大，所以在撈獲後的海洋生物大部分也無法存活。Roman Fedortsov對媒體說，他會把倖存的深海生物放回大海，只帶著已死生物回到陸地。至今Roman Fedortsov的IG追蹤人數已達47萬，每張深海生物照片都吸引了2-3萬個讚好。

深海魚圖輯（慎入）：