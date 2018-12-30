【林嶺東逝世】吳彥祖永遠懷念電影大師　杜汶澤憶導演親身跳碼頭

著名導演林嶺東於12月29日逝世，享年63歲。佢生前執導多套電影，大批同佢合作過嘅藝人都感到震驚，表示難以接受。杜汶澤、余文樂、舒淇等紛紛於社交網站留言悼念，而主演林嶺東2016年作品《沖天火》嘅吳彥祖，亦貼上合照懷緬呢位前輩。

忽然傳來林嶺東導演嘅死訊，圈中藝人無不婉惜。（資料圖片）

林嶺東近年只執導兩套戲，2015年嘅《迷城》及2016年嘅《沖天火》，而兩套戲原來佢都係為咗吳彥祖而拍：「其實《迷城》當初是開給Daniel拍的，不過在正式開鏡前，他的太太生了女兒，要做爸爸就來不到片場啦。」林大導指，Daniel有本名冊，上邊寫了很多香港導演的名字，其中「林嶺東」那一格是空着的。「那傢伙在『另類集郵』，所有導演都合作過了，唯獨欠我一個。」《迷城》合作落空，林導為咗承諾，翌年再開拍《沖天火》終促成合作。

林導演2016年接受《香港01》專訪時透露，出山連拍兩套電影，全因為滿足吳彥祖嘅「另類集郵」。（資料圖片）

呢份情誼Daniel亦銘記於心，聽到林導離世消息都非常感觸：「一起身見到著名香港導演林嶺東離世的噩耗。我對上一部主演的電影《沖天火》正正與林導合作。他執導的《龍虎風雲》、《監獄風雲》、《高度戒備》等經典電影，更是80年代已至90年代初電影新浪潮重要一環，成功將香港電影推向國際。我們痛失了一個真正的電影大師。願安息！我們會承傳你的遺志！」

Daniel上載同林導演嘅合照，感激並表示銘記佢對香港電影嘅貢獻。（吳彥祖IG）

曾參演電影《情逢敵手》而同林嶺東結緣嘅杜汶澤，亦於Facebook連發三個留言：「永遠不會忘記和你合作時，你在拍攝現場時對我說過，如何才能把電影拍好。我的演出和導演工作，亦深受你的教言影響。好記得有場戲，你叫我響遊艇頂層跳落去碼頭，我莫薑，話唔做，你諗都唔諗就飛咗落去，跌到爆缸。之後我唯有照做，傷曬，嗰一刻我覺得你係癲嘅。過咗好多年我做咗導演，我自己都癲埋。世上瘋狂熱愛拍戲嘅人，只佔極少數，你走咗，又再少一個。我尊敬的導演，更加所剩無幾。永遠的電影大師林嶺東導演，一路好走。」

杜汶澤分享當年拍攝《情逢敵手》時，林導演親身上陣試戲，令佢相當難忘。（杜汶澤FB）