【林嶺東逝世】執二攤執導出道作《陰陽錯》　當年票房大收千四萬

香港導演林嶺東於昨日 (12月29日) 與世長辭，享年63歲。

香港著名導演林嶺東於昨日 (12月29日) 與世長辭，享年63歲，令一眾與他合作過的圈中人均大感婉惜，深表難過。出身無綫藝訓班的林嶺東導演，轉到幕後發展後拍了多部經典電影，其中在當年叫好叫座的電影《陰陽錯》就是他導演路上的出道作品，而他當時更是執二攤去執導這部電影。據悉，本來執導該電影的導演梁普智因為擅自改劇本而被炒（以前的導演沒有改劇本權和剪片權），故由林嶺東接手執導該戲，並成為了他的出道作。身為新藝城創辦人之一的黃百鳴，更大讚這部電影：「好到不得了！」

《陰陽錯》是林嶺東導演嘅出道作。

於1983年12月上映的電影《陰陽錯》由譚詠麟與倪淑君領銜主演，戲中的其他演員還有葉童以及董驃等，劇情講述譚校長遇上由倪淑君飾演的女鬼小瑜，兩人更譜出一段人鬼戀，但始終人鬼殊途，以悲劇告終，故事既浪漫又淒美，而戲中的倪淑君清麗脫俗，令人留下深刻印象。該片當年大收1千4百多萬票房，而譚校長主唱的電影主題曲《幻影》，更獲提名第四屆香港電影金像獎最佳電影歌曲獎，亦成為了他的經典金曲之一。

由譚校長做男主角。

戲中女主角倪淑君清麗脫俗，令人留下深刻印象。

早前譚校長與友行山行到永利街附近，就突然發現其中一幢古老樓房，竟然是35年前主演的電影《陰陽錯》的拍攝場地，而該處天台就是他當年戲中邂逅女鬼張小瑜的地點，譚校長重遊舊地，馬上自拍放上微博，跟粉絲緬懷一番。

譚校長身後嘅天台就係佢當年戲中邂逅女鬼張小瑜嘅地點。

一齊重溫下這部電影嘅精彩片段。