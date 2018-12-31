【反斗奇兵4】牧羊女失蹤後新造型首曝光　網民：去咗整容？

《反斗奇兵4》（Toy Story 4）上月正式宣布將在2019年6月上映，自2010年《反斗奇兵3》後時隔9年再推出續集，讓不少粉絲大呼期待。有傳《反斗奇兵4》的劇情主線是圍繞胡迪和巴斯光年等尋找在第三集被安仔媽媽賣走的牧羊女寶貝（Bo Peep）的故事，但在官方上月公開的預告片中卻沒有看到牧羊女的身影，反而加添了幾個新角色，令不少網民質疑牧羊女究竟會不會回歸第四集。

網民在社交網站Twitter公開了一張牧羊女在《反斗奇兵4》中的最新造型。（網民DOAKillzs Twitter）

不過近日終於傳來好消息，有位網民DOAKillzs日前在社交網站Twitter上載了一張牧羊女在《反斗奇兵4》中的最新造型，聲稱是在美國加州一間百貨公司裡的貨架上發現的一張未公佈的官方宣傳照，未知是否該間百貨公司員工意外地把還未公開的宣傳海報掛上，令牧羊女新造型率先曝光。不少網民表示海報上的牧羊女與之前的形象完全改變了，大呼「完全認不出！」

牧羊女在前幾集的舊造型。（網上圖片）

牧羊女在前幾集都是身穿粉紅色和白色造型的裙子出現，然而在第四集將會換上藍色的新裙子，連她的招牌粉紅帽亦改了做一條粉紅色頭巾。除了服裝上的改變，容貌似乎亦改變了不少，眼睛變大了、蘋果肌變得脹卜卜，真的很難想像這就是我們印象中的牧羊女。有人質疑這個角色並不是牧羊女而是其他新加入的角色，但是仍然能看到她右手拿著的那支藍色權杖，與牧羊女拿著的一模一樣，證明她一定就是牧羊女。

雖然牧羊女新造型令不少網民認不出，但她手上仍然拿著以前的那支藍色權杖。（Twitter）

牧羊女在《反斗奇兵3》的開頭就已經被安仔媽媽賣走，在整集都完全被消失，所以對上一次出現就是在1999年上映的《反斗奇兵2》。事隔20年，動畫的圖像設計應該亦有不少進步，所以外型上亦難免有些改變。有眼尖的網民發現「新」牧羊女的右臂上綁上了繃帶，似乎在失蹤的期間受了傷，想知道她究竟在失蹤期間發生了什麼事，就要等到《反斗奇兵4》於明年6月正式上畫時才能揭曉了。