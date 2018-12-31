【黑豹】美國年度票房最高演員　一眾超級英雄都要輸俾呢位公主？

由查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）飾演的鐵查拉在《黑豹》中擊敗由米高B佐敦（Michael B. Jordan）飾演的「堂弟」N'Jadaka，最終成為虛構國度瓦干達（Wakanda）的國王；而在戲中飾演鐵查拉的妹妹、瓦干達公主的莉蒂莎韋特（Letitia Wright）在現實世界中，力壓兩位《黑豹》演員查特域克保斯曼及溫斯頓杜克（Winston Duke）、「神盾局局長」Samuel L. Jackson、「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）及「魁隆」佐斯布連（Josh Brolin）成為年度票房女王。根據美國電影票務公司「Fandango」的統計，莉蒂莎韋特是2018年度票房最高的演員，累計票房收入約15.5億美元。看來電影公司想賺錢，來年要預留一個位置給這位瓦干達公主了。

「瓦干達公主」Letitia Wright成為美國年度最高票房演員。（劇照）

據了解，《Fandango》是根據美國本土票房收入計算出此名單，而莉蒂莎韋特的15.5億美元票房收入，分別是來自《黑豹》7億美元的本土票房、《復仇者聯盟3》約6億美元的本土票房、《挑戰者1號》約1億美元及《追命列車》約3,600萬美元的本土票房。即是愈拍得多數字愈高，亦因為瓦干達公主有參與兩部大賣作《黑豹》及《復仇者聯盟3》，立即扯高身價。雖然這種計算方法有點取巧，而且電影就算大賣，其報酬都未必如實反映。但看來公主都非常受落，並在其社交網站分享此消息，並表示「只需將該金額存入我的銀行帳戶」。

《追命列車》由里安尼遜及「華倫太太」韋娜法米加（Vera Farmiga）主演。（劇照）

莉蒂莎韋特的蹤影在今年年初無處不在，先有在年頭1月11日上映的《追命列車》（The Commuter）。電影其他演員還包括里安尼遜（Liam Neeson）、「華倫夫婦」韋娜法米加（Vera Farmiga）及柏德烈韋遜（Patrick Wilson）。而電影全球收逾1.2億美元票房收入。

多位《黑豹》演員也榜上有名。（劇照）

緊接著2月13日推出的《黑豹》，電影全球收逾13.46億美元票房收入，同時令黑人文化的關注度激增，亦令戲中主演查特域克保斯曼、米高B佐敦、達娜古瑞拉及莉蒂莎韋特成為傳媒焦點；而查特域克保斯曼所到之處，都要做出「Wakanda Forever」的動作，《黑豹》氣勢可謂一時無兩。

Letitia Wright力壓《黑豹》多位演員及其他超級英雄，成為年度最高票房女皇。（網上擷圖）

《黑豹》後，還有3月29日上映的《挑戰者1號》（Ready Player One）。雖然這位瓦干達公主在戲中只客串飾演一位革命軍，然而有時好演技不如好運氣。最終，《挑戰者1號》全球收逾5.82億美元票房收入，也同樣計進她的演出。

Letitia Wright與Chadwick Boseman齊齊入選年度最高票房演員榜。（劇照）

最後，不得不提的是4月25日上映的《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）。瓦干達公主再次出現，並在戲中嘗試把幻視頭上的心靈寶石燒銷毀。雖然最終失敗收場，魁隆成為最後勝利者，並把一半的超級英雄化床灰燼，然而悲痛的結局，無阻《復仇者聯盟3》票房報捷，全球收逾20.48億美元票房收入。