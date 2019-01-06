【一吻定情】王大陸演直樹被嘲似配角　回顧廿年來六男神版本

要數被翻拍成影視作品最多次的日本少女漫畫，一定有《惡作劇之吻》份，早於1996年便拍成日劇，到23年後，將有內地電影版《一吻定情》上映。 電影找來台灣演員王大陸搭配內地小花林允，可惜這個「大陸版」直樹似乎得不到觀眾歡心，又黑又壯的他被網民嘲笑更似男配角阿金，其實都怪前人都是顏值爆燈的男神級人物，小編與大家回顧一下六大不同版本的直樹。

大陸版直樹的評價好壞參半。

《一吻定情》由《我的少女時代》導演陳玉珊執導，身為其愛將的王大陸，獲欽點飾演新版「江直樹」，與林允扮演的「原湘琴」第N次演繹這個老掉牙的童話式愛情故事。劇情講述笨頭笨腦的原湘琴向外貌出眾的全校第一天才江直樹示愛，當然是被拒絕收場，但後來陰差陽錯下二人竟住在同一屋簷下，湘琴萬分努力只為博取男神歡心，慢慢感動Cool爆的直樹。

更多《一吻定情》預告場面

+ 16 + 15 + 14

王大陸在《我的少女時代》飾演黑黑實實又鍾意蝦蝦霸霸的「徐太宇」，形象深入民心，今次要扮演「高富帥」代表江直樹，實在是一大挑戰。日前電影公司公開首段預告片，有網民表示「大陸版」直樹比想像中要好，但亦有不少人覺得王大陸形象更似湘琴的追求者「阿金」，嘲笑他演錯角色，不禁令人懷念以往不同版本的直樹，以下6位來自日、韓、台、泰的直樹，邊個最啱心水？

柏原崇真係冇得輸！

1996年日劇版／柏原崇

作為首部《惡作劇之吻》真人化作品，柏原崇飾演的「入江直樹」（漫畫中角色原名）最為人津津樂道，當年21歲的他顏值爆燈，堪稱最俊美的直樹，至今仍然是不少粉絲心目中的經典。

鄭元暢同林依晨係最經典螢幕情侶。

2005、2007年台劇版／鄭元暢

鄭元暢版本的江直樹稱得上是「最入屋」的版本，不單有出眾外型，配上188cm的無敵身高，與林依晨合作無間，令兩部台劇都錄得好收視，仲紅到其他亞洲地區，香港都有一大班粉絲。

+ 6 + 5 + 4

金賢重當年係花美男代表。

2010年韓劇版／金賢重

演過韓版《流星花園》，人氣急升的金賢重獲選上扮演韓版直樹「白勝祖」，雖然收視不滯，但憑著其有如漫畫人物般的外貌，仍吸納到一班粉絲，在日本亦大受歡迎。

柏原崇與古川雄輝兩代直樹相遇！

2013年、2014年日劇版／古川雄輝

要飾演直樹，高大靚仔是必要條件，而第二代日版直樹，就找來才貌兼備的古川雄輝，他自小於美國求學，是個精通日語及英語的學霸，返回日本後在著名學府慶應大學就讀，更成為校草，私底下的他就是活生生的直樹。

+ 2

金毛版直樹…夠新鮮感。

2015年泰劇版／Mike D.Angelo

有留意內地劇的觀眾，相信不會對Mike D.Angelo感到陌生，這位中、泰混血兒早於2001年出道，憑出眾外型獲選為泰版直樹「Tenten」，有別於眾多版本，Mike的直樹是以金毛形象示人，增添幾分叛逆感。

+ 4 + 3 + 2

李玉璽應該係最唔Cool嘅直樹。

2016年台劇版／李玉璽

有份主演《我的少女時代》的李玉璽，比舊拍檔王大陸更早演上直樹，高大靚仔的他又帶幾分「萌」，算得上是男友力十足的直樹。這版本在網絡平台收視達13億，但口碑卻奇差，被指是最爛翻拍。