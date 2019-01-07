【金球獎2019】畢列谷巴女友Irina艷壓紅地氈　Lady Gaga藍髮搶鏡

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《第76屆金球獎頒獎典禮》（Golden Globe Awards）正在舉行中，一眾荷里活名人悉心打扮現身紅地氈環節，其中憑《星夢情深》（A Star is Born）獲提名最佳導演及最佳劇情片男主角的畢列谷巴（Bradley Cooper），與名模女友Irina Shayk結伴到場，女方以一襲金色吊帶高釵長裙示人，盡展完美身材，艷壓全場。

畢列谷巴與女友Irina Shayk結伴現身，女方造型艷壓全場。

而畢列谷巴拍檔、首獲提名最佳劇情片女主角的Lady Gaga，就穿上薰衣草色的Valentino Couture禮服現身，超長裙擺與她本人一樣霸氣十足，Gaga更特意染上跟禮服同色的髮色，潮爆紅地氈。而憑《我的超豪男友》（Crazy Rich Asian）獲提名最佳音樂劇／喜劇電影女主角的Constance Wu的Nude色雪紡長裙就顯得她仙氣十足，絕對是全場最佳衣著之一。

Lady Gaga的造型充滿霸氣。

Constance Wu充滿仙氣。

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