【梵高．永恆之門．影評】主觀地感受梵高　主觀地解說梵高

關於梵高的電影接連上架，先有《中國梵高》講述仿梵高畫作的中國藝術家，再有《情迷梵高》，以六萬多幅畫作呈現梵高過世後不久的故事，今年《梵高．永恆之門》敘述梵高生前的掙扎，也算是「coming full circle」吧。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與星級作者一同討論喜愛話題。】

撰文：檸檬

如果要以一個詞去概括這一部電影，筆者會用「主觀」一詞。觀眾可以主觀感受梵高的顏色世界和悲慘世界，而導演和編劇則主觀地解說關於梵高的一切謎團。

觀眾可以主觀感受梵高的顏色世界和悲慘世界，而導演和編劇則主觀地解說關於梵高的一切謎團。（《梵高．永恆之門》劇照）

*觀眾們主觀地感受梵高*

梵高是一個運用色彩的大師。電影整體色彩感豐富，由蔚藍的天空和橙黃色的田野，到金黃色的房間和粉紅色的花朵，所有事物均是色彩斑斕，並以黃色主導。導演用了黃色濾鏡、模糊焦點的濾鏡效果呈現梵谷的第一身視覺。根據British Journal of General Practice，梵高當年進入聖雷米的瘋人院時，獲Paul-Ferdinand Gache醫生處方了專治黃視症的藥物，這或能解釋為何黃色會在梵高的作品裏反覆出現。

導演亦以四面搖曳的鏡頭和反覆迴響的對白和聲音，呈現出梵高所面對的不安及緊張。梵高生前共有超過150位醫生診斷其患有各種精神疾病，包括精神分裂症、雙重人格等。當然，這些疾病是真是假眾說紛紜，畢竟當時科學程度有限，而留下的文獻亦不足。唯一能夠肯定的是，梵高當時一定是處於焦慮狀態中。通過這些鏡頭和聲效處理，觀眾某程度上可以了解和體驗梵高當時的心情。

《梵高．永恆之門》着墨於梵高搬到阿爾勒後一系列故事，包括與保羅高更結伴為友、把自己的耳朵割下、住進瘋人院，以及梵谷的死因。這些故事許多至今都是一個謎，獲學界爭論。（《梵高．永恆之門》劇照）

*導演編劇主觀地詮釋梵高*

《梵高．永恆之門》着墨於梵高搬到阿爾勒後一系列故事，包括與保羅高更結伴為友、把自己的耳朵割下、住進瘋人院，以及梵谷的死因。這些故事許多至今都是一個謎，獲學界爭論。

梵高是如何去世的呢？外界一直認為，梵高自己一槍射向自己的肚子自殺。《Van Gogh: The Life》的作者Steven Naifeh及Gregory White Smith提出，當年梵高並不是自殺的，而是被一名十六歲的男孩射殺，梵高為了保護那名男孩，至死也沒有說出真相。《梵高．永恆之門》採納了這個版本的說法，亦因此令故事起了更多謎團和不連貫性。片中的兩個男孩為何要襲擊梵高呢？為何要把梵高的畫埋掉呢？梵高為何要保護那兩個孩子呢（明明電影前段梵高還想教訓戲弄他的孩子）？

除了他的死因，電影所描述的梵高似乎沒有外界所形容的那麼精神失常。外界認為梵高谷是在差點殺死保羅高更，再把自己的耳送给妓女後，被關進精神病院的。電影只有描述梵高跟保羅高更分別一段，並指梵高只是想透過傷害自己來求保羅高更不要離開他，而且他並沒有把耳朵送給一名妓女，那位女子只是名侍應罷了。在導演和編劇看來，他們眼中的梵高可能比大家所想像的梵高更加清醒，更加理性，更加人性化。

筆者認為，雖然電影大膽地詮釋了梵高的謎團，但是讀者還是要批判性地閱讀這部電影，畢竟這樣的詮釋只是提出一個可能性，並未獲有力證據支持。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《梵谷。永恆之門》：主觀地感受梵谷，主觀地解說梵谷」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）