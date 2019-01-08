【哈利波特】官網證霍格華茲最初冇廁所　師生解決完靠魔法收科？

自《哈利波特》系列面世以來，霍格華茲就成為魔法迷心中最嚮往的地方，可惜身為麻瓜一族，跟巫術注定無緣份，對魔法世界的大門永遠只得個恨字，不過近日有個關於霍格華茲的小細節在「哈粉」（Potterhead）之間掀起一場激烈討論，連官方帳號都出面親自回應，大揭原來除了魔法天份，想入讀這間聞名已久的魔法學校，還要有一項非人技能。

《哈利波特》系列甚少提到廁所，少數僅有《哈利波特：消失的密室》。（劇照）

《哈利波利》由二次元躍上大銀幕，雖然系列在2011年最以後一部電影劃上句號，但魔法世界觀至今仍坐擁大批忠實粉絲，近年又憑《怪獸與牠們的產地》重啟魔法宇宙再掀熱潮。對於霍格華茲，粉絲總有十萬個為什麼，最常見的少不了到底學校中有沒有廁所，因為小說和電影都甚少提到這個解決人類基本需要的場所，少數僅有提及通往「消失的密室」（Chamber of Secrets）的神秘女廁，適逢早前碰上美國全國冷知識分享日（National Trivia Day），魔法世界的官方網絡入口「Pottermore」透過Twitter帳號解話。

《哈利波特》魔法世界官方帳號Pottermore早前大爆原來當年巫師都是就地解決，嚇壞一眾粉絲。（網頁截圖）

長袍的意義

原來由於麻瓜在18世紀才發明水管系統，證實早於公元990年已創校的霍格華茲最初的確是沒有廁所的，而該段「無廁時期」更長達近千年，消息嚇壞一眾哈粉，紛紛留言表示不敢置信，那麼到底當時校內師生怎樣如廁，Pottermore透露全都是就地解決，「隨時隨地只要有便意，巫師們簡單地在原地解放，之後再消滅證據。」有粉絲搞笑留言表示終於明白為什麼學生經常穿長袍。

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J.K.羅琳都有解說

在霍格華茲中最接近留言中所提及的相信是消失咒（Vanishing Spell），不過根據由哈迷製作的哈利波特辭典，消失咒屬初級巫師等級中較高難度的咒語，入讀魔法學校第四或第五年才會學到，所以排泄問題對於新生來說可謂極牙煙。

而J.K.羅琳這次特意揭開霍格華茲師生如廁真相並非畫蛇添足，她解釋此細節跟《哈利波特》故事息息相關，當初正是為了在校內興建廁所，相關工程差點就令「消失的密室」的秘密曝光，可是後來卻被佛地魔祖父家族的前人再度封印起來，直至20世紀40年代史萊哲林傳人佛地魔才首次開啟密室，並在校來掀起連場腥風血雨。