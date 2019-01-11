【我不是藥神．影評】真人真事改編　凸顯社會問題的中國深度電影

《我不是藥神》（Dying to Survive）太中要害，它在國內超過三十億票房，好評如潮，獲獎無數，連台灣的金馬獎也褒揚；終於在香港公映了，我急忙去看，全神貫注，高興地把整部電影看完，監製及演員徐崢也成為我的偶像。過去數年，我們都對國內電影失望，《我不是藥神》絕對重新使你喜歡「刨冬瓜」電影！

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撰文：李偉民

《我不是藥神》中有一句對白：「世上只有一種病，叫做『窮病』」，我認為中國電影也有一種病，叫做「富病」：從前，國內仍然貧困的年代，許多電影反而「由心出發」，它們很有深度，到了國家富裕了，多人看電影了，但電影水準卻大倒退，庸俗、矯情、草率的橋段，比比皆是，誰願意再花錢入電影院，結果觀眾（包括香港觀眾）都跑掉，國內電影在香港的票房，往往只有慘淡的數十萬元以下。

《我不是藥神》電影宣傳海報（互聯網圖片）

看《我不是藥神》，不是為了追求藝術成就，不是為了欣賞技術特效，是享受一部「人打動人」的作品。我們電影行內有一句話「劇本，即是一『劇』之『本』」，劇本爛、毫不認真、不合情理，當然惹人反感，你看，《我不是藥神》的劇本多吸引，它充滿社會性、戲劇性：老程原本是個失敗者，因為人們都改吃「偉哥」，他的上海「印度神油」店，快要倒閉，此時，太太瞧不起他，要申請離婚，偶然，在機緣巧合下，他代理了印度的仿製藥「格列寧」，這一種藥可以控制白血病，正貨入口的格列寧藥，一瓶四萬元，老程的仿製藥只賣三千元一瓶（後來，為了救人，老程寧願補貼病人，把藥價降為五百元一瓶），協助他賣藥的班底，都是「騎騎呢呢」的低下層，有跳脫衣舞的中年阿媽慧慧、豬場雜工的「小金毛」浩子、古怪瘦弱宅男叫阿呂、還有樂意犯法的老牧師。他們賣「假藥」給吃不起正版貨的窮人，每年救活數千人，可惜樹大招風，警方打算鏟除這班壞分子，而帶隊偵緝的，正是老程的舅仔小勇，他如何忍心向這群「慈祥壞分子」下手呢？另一方面，有一個賣假藥的販子叫張老闆，為了維護生意利益，誓要把老程捏低……

好劇本最可貴的地方是人情味，角色和角色之間，又充滿戲劇矛盾：老程搞不清楚他自己是窮病人的吸血鬼，還是他們的救命恩人？張老闆痛恨老程把他的生意拉走，卻又尊敬老程救弱扶貧的為人！警方要捉拿老程，但是千千萬萬的病人在哭訴：「抓了老程，等於斷了我們的活路，我們不想死，我們要活下去。」但是執法者，怎可以包庇犯法行為呢？而老程身邊的四個幫兇，賺到錢後，當然生活改善，但是終日擔驚受恐，怕有坐牢的一天！

這電影背後，指出法律的矛盾，更引發觀眾的深思：藥在中國，其實可分四類，第一類是藥廠原裝生產，經過合法進口的，可是這些藥由於是獨家經營，天價售賣，數萬元一瓶，小市民如何負擔呢？第二類是「水貨」（有些國家，水貨是合法的），這些產品是真的，可是沒有經過國內的代理入口，第三類叫「仿製藥」，例如在印度，仿製原廠藥，是受到政府默許的，於是老程把這些藥，帶進中國，第四類是亂來的，即生產一些吃壞人的冒牌藥，但是在法律上，後面的三類，皆視為「假貨」，它侵犯了關稅、版權等等法例，而「法大於情」，違法者，會被監禁數年至十數年。

大家都說這部電影是「火熱神片」，此話不虛，因為沒有人猜到，雖然電影是根據真人真事改編，但是題材真的非常偏鋒，誰有膽創作？有膽投資？有膽去參與？特別在討論國內的醫療環境，是否「病向『錢』中醫」的時候，只有「神」級的創作班底，才敢冒險。

新銳導演文牧野才三十來歲，表現極為出色，拍出強烈的節奏感，而且條理分明，該輕快的輕快、該傷感的傷感、該漂亮便漂亮的畫面、該烏瘴便烏瘴的鏡頭。更難能可貴的，是一群好演員，如周一圍、王傳君、譚卓、章宇、楊新鳴、王硯輝等，在年輕導演的安排下，竟然「各有各精采」，他們演得真實和動人，觀眾以為在看紀錄片。而我覺得文牧野獲得新晉導演獎項，是因為他真的把「要命便不要錢，沒錢便別活命」的社會問題，拍得情款款、活生生，洋溢着對低端人口的關懷。

《我不是藥神》導演文牧野（互聯網圖片）

電影的幽默感也很知識分子，如老程賣假藥，賺了點錢，便發財立品，要看「個人的資本主義論」的書本。老程沒唸書，卻拋書包：「基督說，救人一命，勝做七級浮屠」，旁人說：「那是佛祖說的。」

最後一讚的，是演員為了演活角色，他們都幾乎沒有化妝，「裸」上鏡，面上的黑頭、污漬、豆豆，完全暴露出來，有別於一般電影，窮等人家，也會塗上一層厚厚的脂粉！

中國電影的出路，必須自創，有民族特色，不可跟隨美風、韓風、港風，如果電影失去自己的創新性、內涵、時代感，終於只會失敗收場。

香港近來的新人類電影，除了《一念無明》和《逆流大叔》，讓觀眾看得暢快，其他大多數的，粗疏甩漏。為何年輕電影人，一出道，江郎才盡！是思想不給力？還是訓練不足？當中國電影也有跡象重回正軌，香港電影仍然叫人失望，又如何改善呢？他們常常叫香港政府想辦法，但是求人不如求己，當政府已把援助電影額度加大至十億元，香港業內人也得想想辦法，創作人也得想想辦法。如果有印度仿製藥可以救救，恐怕也值得買點回來試試。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「中國電影「吃藥好了」，三十億的《我不是藥神》：香港電影的十億可否變藥神」​】

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