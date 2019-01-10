【無聲絕境】愈靜愈恐怖？　導演約翰卡辛斯基：諗過出完全冇聲版

2018年熱門驚悚電影《無聲絕境》（A Quiet Place） 的導演：約翰卡辛斯基（John Krasinski）表示，其實本片在最初剪輯時，曾經出現過幾個「完全無聲」的版本。

由艾美莉賓特（Emily Blunt）所主演的2018年度代表驚悚電影：《無聲絕境》。（劇照）

《無聲絕境》片中，末世求生的一家人，必須隨時噤聲以躲避佔領這個世界的循聲殺人怪物侵襲。本片結合了充滿創意的概念及緊張的氣氛情緒，讓觀眾觀影同時彷彿也與這個家庭一同陷入生存困境之中。《無聲絕境》上映之後也成為了2018年最大黑馬作品之一，而續集計畫在不久之前也正式通過。

《無聲絕境》於影評網站「爛番茄」獲得95%的高分。（網站截圖）

2018年恐怖片超級賣：《無聲絕境》榜上有名

2018年對於恐怖片迷來說可是相當豐盛的一年，有像是《無聲絕境》、《祖孽》（Hereditary）以及《滅。境》（Annihilation）等電影都帶來了相當的角色刻畫及情緒渲染，而驚嚇程度也是一樣深刻。

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雖然恐怖類型電影一直以來都沒有少過，但影迷們近期可說是經歷過了一段恐怖電影的黃金世代，而這些作品無論評價或票房上都獲得了相當優秀的成果。回顧2017年的《訪·嚇》（Get Out）也曾入圍該屆奧斯卡金像獎多項大獎，導演Jordan Peele也抱回一座「最佳原創劇本」獎；至於《無聲絕境》，在本屆的奧斯卡金像獎已有不少呼聲。

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《無聲絕境》最大的特色就是採用極少量的實際對話，並透過畫面的演出來進行敘事。由於片中有許多部份都在無聲情況下演出，導演約翰卡辛斯基最近在一次與紐約時報的訪談中透露，其實本片在最初的幾個剪輯版本中是「完全無聲」的。

最高品質靜悄悄

「事實上，我在進行剪輯工作的第一個月內就是這樣做的。在開始的第一還是第二天時，我正在和我的剪輯師討論片中音效的部分該如何調整，然後我表示『直接靜音』──這部電影就這樣維持無聲長達了五個禮拜。《無聲絕境》的初剪版以及第二個版本從頭到尾都是徹底無聲的，我必須要有辦法在完全沒有聲音的情況下讓這些角色產生連結。」

2018年表現最亮眼的恐怖片之一《無聲絕境》，奧斯卡奪金呼聲高。（劇照）

接着，這位導演被問到，他是否真有考慮過要讓這個「完全無聲」的版本作為最終成品發行：「千真萬確，雖然這聽起來似乎有點太做作了，但這是真的。就算是在完全安靜的情況下，角色在片中依然能夠進行各種溝通。我當時並不認為我們的這部作品在票房表現上能夠如此被觀眾接受，因為在我印象中，唯一一部完全沒有口頭對白的電影就是Paul Thomas Anderson導演的作品《黑金風雲》（There Will Be Blood）。該片開頭的12到14分鐘，Daniel Day-Lewis完全不發一語，這點真的令我相當印象深刻。」

約翰卡辛斯基表示《無聲絕境》的主角是「那個世界」，而非在那當中生活的人們。（劇照）

那些無聲的初剪版本，主要目的是用來測試《無聲絕境》在完全無聲的情況下，是否也能達到情緒上的渲染；但令人懷疑的是，片商到底會不會同意以這種方式來發行一部電影。由於《無聲絕境》是一部關於片中角色不能發出任何聲音的電影，所以電影相當安靜也是合情合理的事，但片中依然出現了一些家庭成員之間的關鍵對白，這點在完全無聲的情況下就無法呈現。

《無聲絕境》導演：約翰卡辛斯基表示，原本有考慮過發行「完全無聲」版的成品。（劇照）

話雖如此，對於那些好奇《無聲絕境》在完全無聲的情況下看起來會如何的影迷們，只要在觀賞時自行調整成靜音就能知道啦。

摀上嘴，我們很快就能再回到《無聲絕境》中

雖然《無聲絕境》在電影片尾並沒有留下明顯的續集伏筆，但本片所累積的成功似乎也已替本片推出續集掛了保證。雖然約翰卡辛斯基本人回歸繼續執導的意願似乎不大，但他仍有意為續集撰寫劇本，而他也表示，續集將會聚焦在這個世界本身，並不一定會讓首集的角色或是怪物回歸。

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