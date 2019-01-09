【日日是好日】日本國寶級影后樹木希林遺作：拍這部戲是一種幸福

日本國寶級影后樹木希林於60年代出道，從影以來獲獎無數，拍了不少感動人心的作品。樹木希林不幸於去年9月中離世，而即將於1月10日上映的電影《日日是好日》便成為了她的遺作。 這部以茶道為主題的電影，由樹木希林﹑黑木華與多部未華子等主演。電影以學習茶道，比喻人生的各個階段各經歷，現在回望起來，就似主角樹木希林最後一次，向我們送上一碗洋溢人生哲理的溫暖好茶，餘韻無窮。

日本國寶級女星 樹木希林遺作，以茶道說人生。（劇照）

電影《日日是好日》改編自茶道教授森下典子《日日是好日─茶道帶來的十五種幸福》一書。講述由黑木華飾演的大學生典子，畢業後對前途工作一片迷茫，半推半就之下跟著表姐美智子(多部未華子飾演)，向嚴謹的武田老師(樹木希林飾演)學習茶道。典子跟老師的相處﹑透過茶道領略人生的意義，更漸漸對人生有了方向。

《日日是好日》是日本國寶級女星樹木希林遺作，改編自茶道教授森下典子《日日是好日─茶道帶來的十五種幸福》一書。（劇照）

「人雖已走，茶卻不涼」電影中由樹木希林這位茶道老師跟大家談人生，現在回想起來的確另有一番更深體會。為了這個角色，樹木希林在開鏡前一年已開始了茶道練習，希望可以勝任電影中茶道老師的角色。而這部電影更是她與另外兩位年輕演員黑木華及多部未華子的首度合作，但更遺憾的是這亦是最後一次。

柏林影史最年輕影后《夢之花嫁》黑木華 跟《深夜食堂》多部未華子，這次跟樹木希林有不少對手戲。（劇照）

電影以茶道為題，帶領觀眾體悟人生百態，現在再聽到樹木希林說出：「每年能夠跟同一班人做同樣的事，是一種真正的幸福。」相信大家都會領會更深，尤其心酸。而演員黑木華接受訪問時都表示，能夠跟前輩樹木希林合作，真的是非常榮幸：「這是我第一次與前輩演出，她就和我想像中的一樣，很灑脫、很從容，對角色的一切都有手到拿來的感覺，可以與她對戲真是一種享受。」

電影由大森立嗣執導，改編自日本茶人筆記如實紀錄，紀錄了一名茶人25年來的生活點滴。（劇照）

這次黑木華飾演的典子最初對茶道一無所知，卻慢慢體會到「先形後心」、「負重若輕」等道理。更漸漸令剛畢業的她對人生有了方向。茶道默默陪伴她渡過多回春夏秋冬，經歷了人生各重要階段，她逐漸領略到茶室牆上字畫「日日是好日」的真正含意。

主要演員黑木華和多部未華子為了是次演出，一起從零開始接受了 一個多月茶道訓練。（劇照）

黑木華形容剛開始因為沒有茶道的經驗，所以對於要拍攝 一部「茶的電影」充滿困惑。（劇照）

樹木希林從影50多年來獲獎無數，曾經兩次奪得日本電影學院獎影后殊榮。樹木希林多次與導演是枝裕和合作，包括《比海還深》、《海街女孩日記》、《誰調換了我的父親》及《橫山家之味》等。這部新作以茶道為題，主角持續幾十年受茶道薰陶，她們的故事和點滴讓大家慢慢品嚐，亦是樹木希林的遺世告別作。雖然前輩離開了，但不論她的舊作或是新作，相信都會帶給大家不同體會。