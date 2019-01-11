【蒙上你的眼．影評】本年度Netflix必追驚慄片　全程蒙眼避怪獸

Netflix自家電影和劇集向來高質。最新在2018年年尾上映的美國自家電影《蒙上你的眼》甫上架後不久，便牽起一股熱潮，迅速打破Netflix自家電影的觀看記錄。更有新聞刊出外國有多個影迷觀看後，模仿電影角色進行BirdBox Challenge。

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撰文：戲癮迷

電影有Gimmick 內容緊湊

《蒙上你的眼》是一齣美國末日驚悚片。大家看到這是一齣講述末日的電影，不難猜想劇情應該又會是陳腔濫調地講述自然災害和恐怖怪物如何消滅人類；而人類如何絕地逃生等內容云云。雖然《蒙上你的眼》內容的確有異曲同工之處，講述人類面對不知名生物攻擊如何逃生；但導演巧妙地加了兩樣元素，令整齣電影旋即畫龍點精。

導演巧妙地加了兩樣元素，令整齣電影旋即畫龍點精。（《蒙上你的眼》電影劇照）

第一，電影雖然都是講述人類面對不知名生物攻擊而要逃生，但是整齣電影從頭到尾都沒有展現那個恐怖怪物的真面目。

只有在Gary跑入了大屋後，趁兩位女士生育時，才透過他畫的畫微微地展現怪物的痕跡。劇中從來沒有清晰地交代怪物出現的始末和它的面貌，令這套電影頓時增添神秘之處。而這份神秘感，為一眾觀眾製造了無形的恐懼。因為怪物無色無形，你永遠不知道它何時攻擊你，你永遠不知道如何預防它，令一眾觀眾足以由電影開首驚到電影結束。

這份神秘感，為一眾觀眾製造了無形的恐懼。因為怪物無色無形，你永遠不知道它何時攻擊你，你永遠不知道如何預防它。（《蒙上你的眼》電影劇照）

第二，電影雖然都是講述人類如何逃生；但由於怪物的設定是人類只要看到它，便會自殺死亡，因此角色在逃亡時都要蒙上雙眼，避免不慎看到怪物。

這個元素的加入，令整套電影充滿刺激。縱使電影播影時間長達兩小時，但觀眾都不會覺得悶。因為戲中的主角無論遇到什麼危險，如：別人的攻擊等等，都要靠着眼以外的其他觸覺維生。只有觀眾看到主角眼前的景象，更增添了大家對角色的投入感。

因為戲中的主角無論遇到什麼危險，如：別人的攻擊等等，都要靠着眼以外的其他觸覺維生。（《蒙上你的眼》電影劇照）

結局美中不足 但整體仍值得觀看

整齣電影內容緊湊，可惜結尾美中不足。電影不斷間隔地播放主角五年前在大屋剛遇怪物的情況和五年後主角帶同兩個小孩逃生的情況；可惜到結尾，主角過完河流逃生後，到達盲人學校，電影便一下子結束。這個處理，不禁讓導演之前鋪排緊湊的劇情都一下子浪費掉了。觀眾緊張的情緒一下子被熄滅，非常不過癮。但總的來說，這齣電影仍然富有新鮮感，值得觀看。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「<蒙上你的眼>有新鮮感 2019必追Netflix電影」​】

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