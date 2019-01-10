【洛奇外傳2】一聽《Gonna Fly Now》就想跑步　重溫五大熱血歌曲

42年前，動作巨星史泰龍（Sylvester Stallone）創作出《洛奇》（Rocky），多年來觀眾見證住Rocky在擂台上的優勝劣敗，到最近上映的《王者之後：重拳復仇》（Creed II），昔日的世界重量級拳王，已變成一位努力抗癌的花甲老人，為昔日老友的兒子擔任教練，決戰仇人後代，依舊熱血滿分。 成就《洛奇》系列的，除了演員及劇本，還有以下五首電影歌曲，其中《Gonna Fly Now》係經典到一聽就想學Rocky去跑樓梯，以下小編同大家分享呢首歌嘅趣事。

Rocky跑上費城美術博物館的長樓梯，幾乎是每集《洛奇》的必備場面。

單睇歌名《Gonna Fly Now》未必可以立即諗起係邊首歌，其實就係Rocky在首集《洛奇》跑上費城美術博物館的長樓梯時響起的歌曲，聽到頭幾粒音實識唱落去，這首歌令Rocky的鍛鍊場口成為經典電影畫面。

Bill Conti（指揮者）在業界享負盛名，曾19度擔任奧斯卡頒獎禮音樂總監。（網上圖片）

《Gonna Fly Now》由Bill Conti作曲，Carol Connors與Ayn Robbins填詞。Bill Conti大有來頭，曾為奧斯卡頒獎禮出任過19次音樂總監，創下紀錄。Bill為《洛奇》創作音樂而聲名大噪，須知道這部電影的製作預算僅100萬美元，據導演John G. Avildsen所述，當年能夠花在音樂上的錢只有2萬5000美元（約19萬5000港元），在極有限的資源下，卻創作出如此出色的音樂，猶如Rocky的故事般熱血。

首集《洛奇》講述寂寂無名的Rocky成為重量級拳手的過程，美國夢題材深得觀眾歡心，勇奪奧斯卡最佳電影。

此外，據悉《Gonna Fly Now》是先有旋律才有歌詞，當年Bill Conti播放歌曲的純音樂版給作詞人Carol Connors與Ayn Robbins收聽，幾日後Carol沖涼時忽然想出「Gonna Fly Now」一句，然後為整首歌填詞。最初的版本，是從頭到尾都有歌詞，但最後觀眾聽到的歌詞就只有30個字，歌曲大部分都是純音樂。

不止首歌紅，連Rocky呢一身灰色運動Look都成為標誌。

《Gonna Fly Now》於1977年5月登上美國Billboard Hot 100排行榜，由21位登上冠軍，有趣的是，歌曲登上第7位後，每周順序進一級，即7-6-5-4-3-2-1，花上6周時間於同年7月2日成為冠軍歌。《洛奇》於第49屆奧斯卡頒獎禮獲得9項提名，最後勇奪最佳電影、最佳導演及最佳剪接，而《Gonna Fly Now》亦獲提名最佳原創歌曲，雖然最後敗給《A Star is Born》（即舊版《星夢情深》）的《Evergreen》，仍成為電影史上最經典的歌曲之一。

《Eye of the Tiger》

《洛奇》與《洛奇2》都用上《Gonna Fly Now》作為主題曲，到《洛奇3虎威》時，史泰龍想創作一首更符合年輕觀眾口味的歌曲，最後用上著名樂隊Survivor《Eye of the Tiger》，成為另一經典Rocky歌曲，不單登上Billboard Hot 100排行榜冠軍，亦獲提名奧斯卡最佳原創歌曲。

《Burning Heart》

出現於第4集《龍拳虎威》（Rocky IV），歌詞以80年代美國與前蘇聯冷戰局勢為主題，而《龍拳虎威》中代表美國的Rocky決戰蘇聯拳手Drago亦有同一暗喻，電影與歌曲互相呼應。

《Hearts on Fire》

另一首《龍拳虎威》的歌曲，由John Cafferty 主唱。Rocky目睹好友阿波羅被Drago打死，決心再踏擂台為好友報仇，這首歌正是Rocky在極端天氣下接受艱苦訓練時的熱血主題曲。

《If I Fight, You Fight》

在《洛奇外傳：王者之後》（Creed）出現的訓練場口背景音樂，Michael B. Jordon飾演阿波羅兒子Adonis努力鍛鍊，為患上癌症的Rocky打氣，呢一幕睇到不少觀眾眼濕濕，而《If I Fight, You Fight》仲加入《Gonna Fly Now》的歌詞，增添幾分親切感。