【轟天暴隊】實時拍攝外仲有三大看點　河正宇李善均賣Bromance

《與神同行》特技團隊新作《轟天暴隊》籌備5年今年終於正式跟觀眾見面，主角河正宇更親自兼任監製，對作品相當有信心！電影描寫南北韓板門店之間的非軍事區下有個秘密空間，以國際間的陰謀為主線，一行12人的僱傭兵團命懸一線，電影有三大必須知道的看點，大大提高緊張感及追看性。

《轟天暴隊》將於1月24日在港上映。（劇照）

30米地底隱蔽空間求生

《轟天暴隊》講述僱傭兵團在深達30米的地底，一個沒有網絡與信號的碉堡中展開任務，面對熾熱的國際狀況與襲擊，無法對外求救，所有人都必須在這個密室下求生。河正宇繼《死亡動新聞》和 《活埋35夜》之後再次被困在一個隱蔽空間求生的電影，他透露拍攝的時候並沒有想著這兩部電影，而是專注於Ahab這個角色的情況裡，就會自然有不同的表現方式，而演員們所展現出的慌張想必能令觀眾們感到相當真實。

《轟天暴隊》採用第一身鏡頭拍攝。（劇照）

第一身視覺、實時拍攝突出現場感

導演金秉佑希望通過《轟天暴隊》，讓觀眾們投入到戲中所有狀況當中、人物的感情變化而出來的動作戲份。為此，導演使用了POV（第一人稱視覺）拍攝，在頭盔當中安裝了POV鏡頭，讓大家跟在螢幕上看著直播的隊員們一樣，動作戲更生動。而李善均的角色與外部單獨通訊的場面，更是直接用POV鏡頭來拍攝，令觀眾有身歷其境的感受，更加有電影感，加上運用實時模式拍攝，觀眾猶如置身零距離實戰，透過《轟天暴隊》可以感受像VR場景一樣的生動感。

電影展示到了生死邊緣，可以放低敵對身分共度難關的bromance。（劇照）

大難臨頭南北韓展Bromance

最後，不得不提的是河正宇與李善均身為南北韓人在生死邊緣間的Bromance。在地下碉堡中作戰時才了解背後真相並落入陷阱的隊長Ahab，與搞不清楚狀況就被綁架來的尹醫生，為了生存而必須攜手度過難關。而現實中河正宇以及李善均都是相當有默契，大家都是「行路Group」的成員，勝負慾超強的兩位經常「比賽」，連每天行多少步都比一場，可見二人火花十足，讓他們今次的合作格外受到矚目與期待。