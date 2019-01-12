【屍殺片場】21萬成本勁賺8700萬　女主角秋山柚稀組女團拍新劇

如果要數2018年電影界的話題之作，日本電影《屍殺片場》一定會佔一席位，這部由上田慎一郎執導的電影，以僅僅300萬日圓（即大約21萬港元）低成本拍攝，票房驚人地創下30億日圓（約2.1億港元），絕對是刀仔鋸大樹的表表者。電影口碑好，帶給各地觀眾驚喜，得到影迷喜愛，不單止在票房上賺了一大筆，戲中的演員們的人氣身價亦都幾級跳，尤其捧紅了25歲女主角秋山柚稀，在歌演藝上有更多發展。

《屍殺片場》口碑好，神級的故事情節和橋段，令不少觀眾大嘆過足戲癒，很滿足。（劇照）

《屍殺片場》由日本電影專門學校「ENBU Seminar」負責製作，以300萬日圓（即大約21萬港元）低成本製作，票房高達30億日圓（約2.1億港元），絕對算是創下一個電影界神話。最近「ENBU Seminar」學校代表市橋浩治接受雜誌訪問，就話很高興能夠獲得這麼好的成績，表示這次扣除成本，純利有高達大約12億日圓（約8,700萬港元）。而有份參與拍攝的導演﹑演員以及工作人員等都能夠分花紅，但就沒有更進一步透露各人可以分到多少金額。

電影《屍殺片場》於日本當地上映超過200天，靠口碑帶起熱潮。（劇照）

市橋浩治指當時的製作經費不多，其實很多演員當時也是無收酬勞去拍攝，甚至有演員是「貼錢」去幫忙製作這部電影。而且當時的拍攝場地，例如是廢墟﹑學校和課室等地都是免費，都為電影節省了很多費用。所以現在這麼大的收益，除了會回饋給演員和工作人員之外，還會用作電影學校的製作費，希望能夠幫助更多愛電影拍攝的學生，帶更多好作品給大家。

秋山柚稀靠電影《屍殺片場》上位後，在演藝界作多方面發展，機會一個接一個。（劇照）

+ 4 + 3 + 2

女主角大躍進

除了金錢上的收益，其實演員們的人氣也幾級跳。事關電影中的多位演員原本名氣都不大，主要都是「閒角」，但結果就因為這部戲而爆紅，帶挈戲中5個演員都獲簽約事務所，其中《屍殺片場》女主角秋山柚稀就不止密密接拍日劇，近日更擔正做新劇女一，之前亦組成女團殺入樂壇。

相信秋山憑着近日的名氣，應該可以在樂壇好好發揮。（網上圖片）

秋山柚稀最近更為東京電視台接拍新劇《祝！春日，我們結婚了！》，第一次擔任女主角，同劇還有SKE48成員大場美奈。秋山殺入日劇界，之前亦有份拍攝由竹内結子主演，富士電視台1月新劇《醜聞專門律師QUEEN》，人氣急升後可說是密密接工作，大有前途。另外，秋山更參與多個綜藝節目，包括《逃走中～獵人與進擊的恐龍》等等，忙過不停。日前她就跟《屍殺片場》拍檔「媽媽演員」主濱晴美一起，在印度出席當地電影節。

秋山柚稀首度擔任女主角，與諧星春日俊彰合演出深夜劇《祝！春日，我們結婚了！》（劇照）

秋山柚稀上位後即組成女團殺入樂壇，上年6月跟新經理人公司ASOBISYSTEM簽約後，就組成7人女團EVERYDAYS，於7月正式出道，推出了處女單曲《HELLO！EVERYDAYS！》。女團名叫EVERYDAYS，由7位成員組成，秋山柚稀就代表星期五。

秋山在日劇《醜聞專門律師QUEEN》中與伊原六花、中村由里香﹑馬場富美香組成偶像組合，卻因為不和而解散，戲份也不少！（劇照）

秋山柚稀趁人氣急升，組成女團EVERYDAYS，7位成員代表一個星期，秋山就代表星期五。（網上圖片）

25歲的秋山柚稀其實早於10年前已經入行，可是在娛圈發展不算順利，一直都寂寂無名。最近因為《屍殺片場》而忽然爆紅，更被翻出不少黑歷史，找出她初出道時的清涼寫真，但也有網民大讚她身材好，真材實料。