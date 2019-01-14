【復仇者聯盟4】病重Marvel迷望死前欣賞全片　獲迪士尼暖心回覆

願望每個人都有，如果有一日走到人生盡頭，都會希望唔使留有遺憾。去年8月，英國一名患癌女童人生去到最後階段，其最終願望就係想知《復仇者聯盟4》（Avengers：Endgame）劇情，隨即超過12萬個網民轉發希望幫佢圓夢。最近又有一名罹患罕見疾病嘅澳洲影迷，發文表示擔心自己等唔到4月尾《復仇者聯盟4》上畫，經網友瘋狂轉載後，迪士尼公司有回應啦﹗

《復仇者聯盟4》（Avengers：Endgame）將會鴞4月尾正式上映。（網上圖片）

【復仇者聯盟】末期癌童想知《復4》劇情 12萬轉發促圓最後心願

Marvel方面保密功夫做到滴水不漏，講明上映前所有宣傳，只圍繞頭15分鐘劇情。 （網上圖片）

住喺澳洲嘅33歲Marvel影迷亞歷山大，罹患罕見疾病「范可尼氏貧血」（Fanconi Anemia），更引發肝癌、口腔癌及骨髓衰竭。佢喺網上發文，表示擔心自己會喺4月尾《復仇者聯盟4》上畫前離世留有遺憾，又話曾經聽聞過有人可以提早睇到電影，詢問網友有無意見提供。

罹患罕見疾病「范可尼氏貧血」嘅33歲Marvel影迷亞歷山大，怕自己無命等到四月尾《復仇者聯盟4》上映。（網上截圖）

呢個發帖隨即引起極大迴響，大批網友爭相轉發，改圖拍片呼籲，並喺Twitter發起「#Avengers4Alexander」（復仇者為了亞歷山大），4日之後就得到迪士尼方面回應啦﹗亞歷山大於Twitter表姐迪士尼方面已經同佢聯絡，正在商討如何實現佢嘅願望，即係佢有機會成為全球第一位睇到《復仇者聯盟4》全片嘅fans﹗

網友喺喺Twitter發起「#Avengers4Alexander」，終於獲得迪士尼方面回應。（Twitter 圖片）

亞歷山大婉拒網友捐款好意，更提意大家考慮捐款俾「范可尼氏貧血研究基金會」（Fanconi Anemia Research Fund），令更多人認識這個疾病。（Twitter截圖）