黑寡婦獨立電影或成MCU首部限制級作品　網民：唔通會裸體？

Marvel Studios早前宣布將開拍「黑寡婦」（Black Widow）的獨立電影，女神施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）將8度飾演這個角色，或以黑寡婦成為特工前的經歷作故事主線。 近日外國有消息傳出，指電影公司有意拍出一部限制級的黑寡婦電影，這或將成為Marvel Studios旗下首部十八禁作品，不過部分網民認為在迪士尼的管理下，根本沒可能出現三級片。

形象性感美艷的黑寡婦，是不少男士的女神。

黑寡婦電影現正處於前期籌備階段，連上映日期都沒決定，亦未有劇情大綱，只確定由澳洲女導演Cate Shortland執導及Jac Shaeffer編劇。近日一名外媒記者在Twitter爆料，指當初落實要開拍黑寡婦電影時，電影公司亦考慮要否把它拍成限制級，即美國電影分級制下的「Restricted」，未滿十八歲人士必須由家長或成年監護人陪同入場，同屬Marvel但由另一電影公司發行的《死侍》（Deadpool）電影系列及「狼人」電影《盧根》（Logan），便被列為限制級。

重溫黑寡婦不同造型

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早前迪士尼CEO Bob Iger回應「變種特攻」（X-Men）系列將收歸旗下一事時，提到迪士尼未來有機會發展如《死侍》的「限制級Marvel」系列，仲話：「我哋會搞得掂」。眼見《盧根》與《死侍》都能大收旺場，朝這個方向開闢新戲路未必是壞事，但視乎迪士尼是否願意開先例。

死侍又淫又（口）賤，卻深得影迷歡心。

早前有傳黑寡婦電影將聚焦於Natasha Romanoff在前蘇聯政府特務機構Black Widow Ops接受培訓的過程，漫畫講述她在秘密基地「紅房」（Red Room）經歷過不人道的艱苦訓練，當中包括基因改造及強行結紮，假若如此重口味劇情加入黑寡婦電影的話，拍成一部限制級作品可謂順理成章。