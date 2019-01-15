【地球末日戰】畢彼特回歸拍續集　將赴泰國上演終極屍殺！

多年來，經過各種與製作相關的傳聞以及上映日期的延遲後，根據外媒 Production Weekly報導，《地球末日戰》（World War Z）續集計畫似乎終於有了最新的進展。他們表示本片的相關製作預計將在今年三月底正式展開，並將使用「Maximillian」這個暫定標題，而拍攝地點將會跨足泰國、西班牙、亞特蘭大以及佐治亞州。

由畢彼特主演的《地球末日戰》即將開拍續集。（劇照）

畢彼特《地球末日戰》回來了！

距離我們上一次看到關於本片的消息，已經是2018年10月的事了，當時《地球末日戰》續集的監製Dede Gardner表示：「我們將會在明年六月展開拍攝。你們還想知道什麼？畢彼特（Brad Pitt）將會再度飾演Gerry Lane，他回來了！而David Fincher將會負責執導本片。」

《地球末日戰》續集「Maximillian」將由David Fincher執導，畢彼特主演。（劇照）

曾找《侏羅紀世界：迷失國度》導演接導筒？

而在David Fincher加盟成為導演之前，《侏羅紀世界：迷失國度》（Jurassic World: Fallen Kingdom）導演J.A. Bayona原為續集的導演人選，不過由他執導的計畫最終沒能成真。

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+ 6 + 5 + 4

J.A. Bayona之前向Den of Geek網站表示：「我們展開這個計畫的相關工作已經有一年的時間了，我們也催生出一些很棒的點子。我們設計出了一些非常驚人的場面，而我們也對於《地球末日戰》續集計畫將會採用的方向感到相當興奮，但不知為何，一直以來，我們都找不到將一切串聯起來的方式。」

看過《地球末日戰》中的駭人場景，更令粉絲期待續集將會有什麼「驚喜」。（劇照）

J.A. Bayona補充表示：「我們曾一度就要正式展開製作，但我當時還沒準備好，我告訴他們『聽着，我不是最適合的人選。你們大概還能找到其他有能力可以處理好這部電影的導演，同時也不會影響到相關計畫。』所以我決定退出這部電影的拍攝計畫。」

《地球末日戰》劇照。（IMDb）

即使喪屍主題近年來似乎已經成為了最令觀眾興奮的子類型之一，這個系列在拍攝上卻遇上了無數的難關。

高成本、大製作，《地球末日戰》續集蓄勢待發

改編自Max Brooks的同名小說，首集《地球末日戰》的製作於2011年以1億2,500萬美元的預算正式展開。該片中，原先預計的最終片段將使用大量的槍枝，但最後遭到布達佩斯當局的沒收，因為劇組沒有妥善向當地政府申報拍攝道具的相關事宜，這導致了《地球末日戰》相關製作必須延宕一年。

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+ 5 + 4 + 3

《LOST》聯合創作者Damon Lindelof 2012 年時，開始針對《地球末日戰》後段劇情進行重寫，但最後卻在撰寫結局之前退出了這項計畫。而《屍營旅舍》（Cabin in the Woods）導演Drew Goddard接着加入並完成該片新劇本，只是這個新結局需要40分鐘新片段，才能呈現出這段更具張力的全新劇情。

在經過了各種重拍，《地球末日戰》最終的拍攝成本幾乎快要達到2億美元。該片原本預計要在2012年10月上映，最終則再度延期至2013年夏季。即使本片歷經了各種斷斷續續的拍攝工作，甚至徹底大改了結局，《地球末日戰》最終依然在全球創下了5億4,000萬的驚人成果，成功讓續集有可能得以實現。

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