【職業特工隊】湯告魯斯宣布拍第7﹑8集　極有可能係完結篇上下集

親身上陣駕駛直升機 360 度俯衝﹑從25,000呎高空跳傘等等，湯告魯斯多年來在《職業特工隊》電影系列中，絕對是非常玩命。去年由湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《職業特工隊：叛逆之謎》（Mission: Impossible – Fallout）票房非常收得，叫好叫座，獲得大約7.91億美元（超過60億港元）總票房收入，成為整個系列中票房最好的一部。想繼續看湯告魯斯挑戰世界級難關？電影公司宣佈落實開拍第7﹑8集，預定會在2021年和2022年上映，認真是長拍長有。

現年56歲的湯告魯斯，多年來在《職業特工隊》系列中，挑戰很多高難度動作，更堅持親身上陣拍攝。（劇照）

單單用攀山涉水來形容湯告魯斯，在電影《職業特工隊》系列中的演出，是絕對是不足夠。多年來，他都在戲中挑戰一個接一個的不可能任務，戲中的動作戲難度十足，無論是駕駛電單車左穿右插在公路飛馳﹑凌空登上直昇機﹑挑戰高空跳降傘等等，但湯告魯斯一直都堅持親自上陣。拍攝去年上映的《職業特工隊：叛逆之謎》時，他親身上陣獨自駕駛直昇機，拍攝直昇機追逐戲，更同時要執行三個工作，包括是：機師、攝影師、演員。為了拍出令大家讚嘆的動作戲，他更從2000呎高空游繩爬上飛行中的直昇機，之後再要下墮40呎，膽量少一點都拍不成。

凌空爬上飛行中的直昇機，除了講求體力和身手，亦要有膽量才可以完成這個拍攝任務吧！（《職業特工隊：叛逆之謎》劇照）

既然大家對《職業特工隊》系列這樣支持，電影公司公布落實開拍第7、8集，由湯告魯斯的好柏檔基斯杜化麥戈里（Christopher McQuarrie）繼續執導。據知，這兩集會一同進行拍攝，即電影會像《復仇者聯盟》第3及第4集那樣，分兩集上映，預定將會在2021年、2022年夏天上映。湯告魯斯近日都有在社交網站，跟影迷公布這個好消息。

湯告魯斯都有親自在社交網站公佈《職業特工隊》將會拍續集的消息，影迷有機會繼續看他挑戰世界級難關。（網上圖片）

《職業特工隊：叛逆之謎》去年上映後，口裨票房皆收，獲讚是整個系列中最出色的一集。當時，已經有傳導演Christopher McQuarrie與湯告魯斯，拍完這部《職業特工隊：叛逆之謎》後，會繼續合作，炮製更多不可能任務給特工「Ethan Hunt」。導演早前接受外國媒體訪問時，都表示湯告魯斯經已為《職業特工隊7》計劃不同的世界級的難關，甚至有指湯告魯斯將會登上太空執行任務。

重溫《職業特工隊：叛逆之謎》的精彩場面

+ 9 + 8 + 7

莫非湯告魯斯在接著的兩集，真的會準備衝出地球，殺入宇宙執行任務？（《職業特工隊：叛逆之謎》劇照）

湯告魯斯身手好大家都知，但在拍攝第6集《職業特工隊：叛逆之謎》時，他曾經因為拍攝跳天台的那幕，意外踢到牆壁導致右腳腳踝骨折，電影一度要暫停拍攝。湯告魯斯由1996年開始在《職業特工隊》系列中演出特工「Ethan Hunt」，挑戰了無數世界級難關。外界亦有傳，因為《職業特工隊》第8集上映之時，湯告魯斯已年屆60歲，估計這兩部作品很可能成為湯告魯斯在《職業特工隊》系列中的告別作。

拍動作場面難免會有碰傷，湯告魯斯拍攝這場戲時，就意外地令腳踝骨折，需要停工休息。（《職業特工隊：叛逆之謎》劇照）