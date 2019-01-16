【貝拉400哩的約定】垃圾場棄犬變荷里活明星　煞科後仲成功轉行

狗狗是人類最好的朋友，如果自問是愛動物的觀眾，記得要帶定紙巾入場睇本周新片《貝拉400哩的約定》（A Dog's Way Home）。電影講述美國比特犬貝拉跟媽媽還有流浪猫一起住在廢屋內，直至遇上一個男孩魯卡斯帶牠回家才終於擁有溫暖的家，可惜收養比特犬違反當地法例，動物防治中心要帶走貝拉，魯卡斯唯有穿州過省將貝拉送到遠方朋友家寄養，可是貝拉卻因為一心希望回家而毅然踏上400哩的尋親旅程，途中遇上危險差點斷送性命。 原來戲中的明星比特犬在現實中同樣來自流派狗收養機構，拍完電影後不但找到新家，更找到新的使命。

戲中狗狗貝拉玩實中同樣來自流浪犬中心。（劇照）

被遺棄到萬千寵愛

《貝拉400哩的約定》的比特犬百哩尋主人的故事賺人熱淚，其實戲中飾演貝拉的Shelby跟角色一樣都有段悲慘過去。電影改編自同名小說，製作班底由籌備初期已決意從流浪犬中心找主角，希望宣揚以領養代替購買的正面訊息，後來終於在田納西州的流浪狗中心遇上2歲的Shelby，當時中心剛從骯髒的垃圾場找到她，未知她是否曾跟人類接觸，但對Shelby來說中心就像是高級酒店，定期有人餵食和給她洗澡，電影編劇連同訓練員對她一見鍾情，他們形象Shelby對生命充滿熱情，天生是拍戲的材料。

《貝拉400哩的約定》製作班底大讚Shelby天生極具表演天份。（劇照）

保證拍攝期間冇虐狗

而為了保障Shelby的權益，工作人員在拍攝現場特設三條熱線，任何人如懷疑現場出現任何疑似違反動物權益的行為，就可以馬上匿名致電舉報。而完成拍攝後，電影的訓練員Debbie Pearl決定領養Shelby，令她成功轉工變身動物醫生，Shelby現時會定期探訪兒童醫院，跟戲中角色貝拉一樣，繼續撫慰人心。