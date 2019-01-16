【死侍2】X-Force電影計劃胎死腹中　創始人首回應：合併的受害者

導演大衛雷奇（David Leitch）去年在《死侍2》（Deadpool 2）中引入變種部隊「X-Force」，當中包括機堡及多米諾等。之後一直有傳變種部隊會從《死侍》中分拆出來，成為獨立電影。然而，關於變種部隊電影一直沒有太多新消息。近日死侍及變種部隊創造者之一的Rob Liefeld首度開腔回應變種部隊電影傳聞，他認為由於FOX將於迪士尼合併，變種部隊電影計劃已經胎死腹中。

在上年上映的《死侍2》為影迷介紹了X-Force，沒想到，X-Force獨立電影計劃一直未能實現。（劇照）

事源是專門發布電影及電視劇消息的權威人士Daniel Richtman在Twitter上發布消息，指出迪士尼與FOX合併最快會在今年3月完成，縱然官方未正式宣布變種部隊電影計劃「死亡」，但他指出距離合併完成只有不足兩個月，這意味著FOX需要在這不足兩個月的時間開拍。故這根本是沒可能發生的事，所以他認為變種部隊電影計劃實際上已經「死亡」。沒料到，這消息竟得到死侍及變種部隊創始人之一的Rob Liefeld回覆，他坦言變種部隊電影計劃未能實現要歸咎於迪士尼與FOX的合併方案。

死侍及變種部隊創始人之一的Rob Liefeld指X-Force電影計劃胎死腹中是合併的禍。（網上擷圖）

變種部隊電影計劃其實要追溯至2013年，據了解，在7月時，有指FOX計劃開發變種部隊的電影，還表示FOX已聘用《勁揪俠2》導演兼編劇Jeff Wadlow自編自導電影；並找來《變種特攻》電影系列著名監製Lauren Shuler Donner及《變種特攻：異能第一戰》（X-Men: First Class）導演Matthew Vaughn聯合成為編劇；同年10月，Rob Liefeld宣布機堡和死侍將出演電影，並表示該電影將會在2017年上映。

當FOX與迪士尼合併成功後，FOX或將失去《變種特攻》電影系列。（劇照）

據了解，Jeff Wadlow在2015年曾公佈電影概念圖，當時電影角色包括機堡、多米諾、Cannonball及Feral。而在首集《死侍：不死現身》在2016年上映後，「死侍」賴恩雷諾士亦認為在不久將來，《變種部隊》將加入電影。最終，電影在這幾年多番出現變卦，2017年年初，曾指出該電影由賴恩雷諾士及Joe Carnahan共同編寫劇本。可是2017年年尾，卻突然改為《賊眉賊眼大酒店》導演、編劇並監製的Drew Goddard編寫劇本及執導電影。如今，一切已成往事，相信變種部隊電影計劃最終未能如願實行。而今年上映《變種特攻：黑鳳凰》（Dark Phoenix）及《新異變人》（The New Mutants）完畢後，FOX或將失去《變種特攻》電影系列。