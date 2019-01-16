【神探蒲松齡】鍾楚曦演新版聶小倩　曾獲舒淇封「紅氈最美女星」

內地賀歲片《神探蒲松齡》近日公開預告片，除了有成龍及阮經天等大星坐鎮，另一焦點為內地女星鍾楚曦飾演新版「聶小倩」，縱有王祖賢珠玉在前，美麗造型仍獲網友激讚。 鍾楚曦擁有姣好身材與氣質臉孔，被視為拍得住章子怡、具有「高級感」新生代女星，前年憑《芳華》而獲提名金馬獎最佳新演員的她，更獲舒淇大讚是「紅地氈最美」，可謂前途無限。

鍾楚曦版的聶小倩，美麗之餘多了幾分冷酷及霸氣。

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1993年出生的鍾楚曦，畢業於上海戲劇學院表演系，自幼便學習中國舞及繪畫，難怪氣質出眾。大學畢業後，鍾楚曦便積極投入演藝工作，拍過幾部電視劇後，獲名導馮小剛相中，於2017年電影《芳華》中出演「蕭穗子」而備受關注，其角色比第一女主角苗苗更搶鏡，更獲得金馬獎及亞洲電影大獎最佳新演員提名。

無論清純或性感，鍾楚曦都能駕馭。（網上圖片）

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+ 12 + 11 + 10

將於大年初一在內地上映的《神探蒲松齡》，鍾楚曦與阮經天分別飾演聶小倩及寧采臣，上演經典《倩女幽魂》故事，蒲松齡本來是《聊齋志異》的原著者，而成龍飾演的蒲松齡就化身神探查案，聊齋都變喜劇以切合賀年檔期。鍾楚曦的聶小倩造型美艷之餘，仲多幾分霸氣，對比最經典的王祖賢，誰更漂亮就見仁見智，至少內地觀眾就相當受落，大讚她「美出新高度」。

鍾楚曦（右）曾獲舒淇大讚是紅地氈最美。（網上圖片）

重溫鍾楚曦紅地氈造型

+ 10 + 9 + 8

其實除王祖賢之外，多年來演過聶小倩的女星多達十幾位，小編順便跟大家重溫以下幾位一線女星的不同版本。

1960年樂蒂版

影視史上首位聶小倩由五、六十年代紅極一時的「古典美人」樂蒂飾演。1960年版《倩女幽魂》由李翰祥執導，佈景與服飾可謂精雕細琢，樂蒂的造型亦仙氣十足，惜電影票房不佳，未能成為經典。

1987年王祖賢版

史上最經典的聶小倩，令王祖賢在全亞洲紅透半邊天，她的氣質與美貌彷彿就是扮演這個角色的最佳人選，至今仍為人津津樂道。

+ 3 + 2

2003年徐熙媛版

「大S」徐熙媛曾於台劇《聊齋》中飾演聶小倩，與飾演寧采臣的陳曉東配成一對，但她的角色設定由女鬼變成狐妖，而遭大批原著迷狠批。

2005年楊冪版

估唔到楊冪都演過聶小倩，她在內地劇《聊齋志異》的《小倩》單元中扮演這個角色，跟大S版一樣都是個狐妖，造型亦未見出色，不少網民翻看楊冪的舊劇照，更恥笑她疑似「變臉」。

2011年劉亦菲版

仙氣十足的劉亦菲，當然是扮演聶小倩的理想人選，扮相亦不俗，然而這一版的聶小倩竟與古天樂飾演的道士燕赤霞有感情戲，仲拍埋情慾場面，改動太大而惹來劣評。

+ 2

2015年薛家燕版

TVB賀歲劇《倩女喜相逢》，由家燕媽媽飾演聶小倩，當然只是純粹搞笑，當然四、五十年前的她，應該可以演上一位美艷動人的聶小倩。

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