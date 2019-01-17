【異能仨】玻璃先生係邊位？　原來導演首集已構思《思．裂》主角

導演禮切沙也馬蘭（M. Night Shyamalan）在2000年以電影《不死劫》（Unbreakable）開啟反派異能者宇宙，2016年續集《思．裂》（Split）同樣大受邪典迷追捧，第三彈《異能仨》（Glass）今年終於面世，其實三部作品之間留下不少關連，以下整理8大細節，未睇過前兩集的觀眾，入場前記得睇咗先！

《異能仨》是反派異能者宇宙第3集。（劇照）

1. 《異能仨》時間線緊接《思．裂》



占士麥艾禾（James McAvoy）、布斯韋利士（Bruce Willis）和森姆積遜（Samuel L. Jackson）主演的《異能仨》是反派異能者宇宙第三集，故事時間線緊接《思．裂》，後者片尾一幕特寫《不死劫》主角大衛杜恩睇電視的畫面，早已提示系列會繼續拍，而在《異能仨》就以他決定追捕新聞中的那個「野獸」而展開故事，預告二人會有千絲萬縷的關係，而在最新作中David透露自己15年前曾在運動場擔任保安，證《異能仨》劇情設定在《不死劫》的15至16年後發生。



其實導演禮切沙也馬蘭早在籌備《不死劫》時，已創造了24重人格患者凱文這個角色，但最終沒有把他放進故事之中。所以在導演構思裡，「玻璃先生」和大衛杜恩一早與凱文有所關連，「玻璃先生」更掌握了凱文和和大衛杜恩二人的關鍵秘密。

布斯韋利士在《思．裂》現身時，不少粉絲以為只是客串，如今才知是為《異能仨》鋪路。（劇照）

2. 「不死英雄」大衛杜恩



系列首集《不死劫》講述嚴重火車事故生還者大衛杜恩在車禍中全身而退，全身絲毫無損連醫生都感嘆，隨着故事發展，揭開原來大衛畢生未受傷亦沒任何病痛，後來他還發現自己有洞悉他人曾做非法事件的異能，直至遇上森姆積遜飾演的玻璃先生，驚覺對方為引出自己而干犯的事。擁超強身體機能的大衛堪稱不死人，但他也有一個弱點就是怕水，他過去曾幾乎淹死在學校泳池中，所以水之於他，就像氪氣石之於超人，會大大削弱他的「能力」。

「玻璃先生」Elijah Price今集再有神秘計劃。（劇照）

3. 「玻璃先生」又有新陰謀



《不死劫》提到玻璃先生天生患有脆骨症（type I osteogenesis imperfecta），日常生活骨折已是閒事，但他卻擁有高智商且對漫畫世界非常著迷，在戲中就因策劃一連串意外最終被判入住精神病院。而到了《異能仨》，玻璃先生看似已受藥物控制，其實暗地裏這個邪惡天才又再蠢蠢欲動，意圖引出凱文的終極「野獸」人格，以助他實現醞釀已久的驚天瘋狂大陰謀！

占士麥艾禾透露在多種人格之間轉換是最大挑戰。（劇照）

4. 「野獸」人格玩謝占士麥艾禾



占士麥艾禾在《異能仨》再次飾演患有多重人格障礙（Dissociative identity disorder）的凱文，在《思．裂》尾聲現身的第24種「野獸」今集將有更多戲份。占士麥艾禾早前受訪時透露，為演「野獸」身心受傷，「每次演完野獸戲份，我的鎖骨和頸都會痛足幾日。」

Casey一角在《異能仨》會擔任怎樣的角色令人好奇。（劇照）

5. 《思．裂》倖存少女再現



《思．裂》故事主線描寫男主角Kevin的其一個人格綁架三人，其中曾慘遭親人性侵的Casey因為全身滿布傷痕，喚醒野獸的同理心，最終成為唯一倖存者，她亦將會在《異能仨》現身。

《異能仨》的色彩飽和度是三集之冠，觀眾可以小心留意有什麼線索。（劇照）

6. 顏色好重要



《異能仨》預告片中其中一幕可見森姆積遜、占士麥艾禾和布斯韋利士身處粉紅色房間，其實各人身上的顏色亦大有來頭。在《不死劫》中，紫色代表了玻璃先生跟媽媽，而大衛杜恩所穿的綠色則跟他的保安制服有關，最後Kevin身穿黃色則是呼應《思．裂》的黃色手巾仔。

Joseph在《異能仨》跟爸爸大衛齊齊經營保安公司。（劇照）

7. 大衛得意囝囝都回歸



除了布斯韋利士和森姆積遜，還有第三名《不死劫》演員都會在《異能仨》登場，戲中飾演大衛杜恩兒子Joseph的Spencer Treat Clark都會回歸，更有他跟《思．裂》倖存少女Casey同場的畫面，看來今集他將會擔當重要角色

艾美影后Sarah Paulson在《異能仨》飾演全新角色。（劇照）

8. 《異能仨》全新重要角色

在《異能仨》預告片出現由莎拉寶森（Sarah Paulson）飾演的全新角色精神科醫生，專門研究誇大妄想症，主力治療一些自以為是超級英雄的人，凱文、「玻璃先生」和大衛杜恩便因為成為她的研究對象而終極相遇。