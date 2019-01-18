【家和萬事驚】吳鎮宇憶亡父送樓　「我叫佢賣咗層樓拎錢去遊埠」

由邱禮濤執導、吳鎮宇、古天樂、袁詠儀（靚靚）、張達明、林雪、吳肇軒、蔡頌思等人主演的電影《家和萬事驚》於昨晚（17日）舉行首映禮，該戲改編自張達明獲獎冠軍舞台劇《亞 Dum 一家看海的日子》，講述吳鎮宇一家五口為保衛「海景房」而做出一系列啼笑皆非的故事，荒誕喜劇下反映出時下貼地寫實的房屋問題。

張達明表感謝吳鎮宇的大力幫忙，令他可將舞台劇故事拍成電影。（電影公司提供）

昨晚「子華神」都有閃現現場，雖然他有要事未能欣賞電影，為表支持就於鎮宇和達明訪問期間，跟二人打招呼，交談幾句後，子華先行離去。其後鎮宇上台分享時提及：「97、98年好多嘢冧，當時要搵電影題材，剛好達明送咗份劇本嚟；地產商很無良，賣樓嘅時候就係無敵海景，但一年之後地產商就係棟樓前面起樓遮擋個海景，賣嘅時候當然唔會同你講幾時起。」

在香港地，不少媽媽都擔任家中的財政大臣，為屋企的開支計過度過，不能事事都亂花錢。（電影公司提供）

至於靚靚在戲中飾演「巴辣師奶」，在街市上有不少罵戲，她笑言不是巴辣，而是應慳得慳：「要幫老公慳錢供樓，所以對老公同囝囡嘅錢狠啲！」相信不少香港媽媽都對靚靚這番說話感同身受，當講到現時不少父母都會為下一代的未來作打算，為他們俾首期置業等等，她雖表示有幫兒子作準備，但都希望他能靠自己努力，因為要幫晒就好「廢」啦！

香港人解壓的方式各有不同，鎮宇認為跑步出一身汗非常有效！（電影公司提供）

同時鎮宇憶起亡父曾買了一層幾百呎的樓給自己，他：「我話不如你賣咗層樓拎錢去遊埠，因為我不會滿足於幾百呎，但他也沒賣，亦未享受人生就離開咗，我始終覺得做仔女不應靠父親。」不論白天還是晚上，當香港人感到有壓力或不開心時，都會選擇去看海吹風，而戲中一家人也因爲一扇海景而舒緩到眾人的負能量，當問到他們在現實中又有甚麼能舒緩到壓力時，靚靚表示：「會吃朱古力味甜品解壓」，鎮宇則認為跑步出一身汗非常有效！